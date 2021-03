VM-helten: – Jeg kunne blødd i hjel

Tore Ruud Hofstad tok to VM-gull for Norge forrige gang ski-VM ble arrangert i Oberstdorf. Etter at han la opp i 2010 har Ruud Hofstad levd et aktivt liv, men en stygg ulykke i mai i fjor snudde opp ned på tilværelsen for 41-åringen.

OVERLEVDE: Tore Ruud Hofstad måtte gjennom en lang opptreningsperiode etter ulykken. Foto: Privat

– Jeg kunne blødd ihjel, forteller han til TV 2.

– Mye smerter

VM-helten fra 2005 var på vei hjem etter en treningstur på sykkel.

– Jeg ante ingenting og husker ingenting. Men en bilist kom over i feil kjørebane og meiet meg rett ned. Det var en ganske så stygg ulykke. Jeg ble beskrevet som hardt skadd og ble fløyet til sykehus i Oslo. Det viste seg at jeg hadde brudd i nakken, brudd i kraniet, noen små brudd i ryggen og en sprukket milt, sier Hofstad til TV 2.

Han sitter tankefull i hjemmet sitt på Lillehammer. Han er ennå ikke bra etter ulykken.

– Det er bare å innrømme at det har vært en tøff periode, mye smerter og mange frustrasjoner. Tungt og slitsomt. Nå begynner det heldigvis å gå bedre, men det har vært en lang oppoverbakke.

– Og da er det kanskje lett å bli litt bitter?

SER FREMOVER: Gullvinneren fra 2005 bestemte seg for ikke å være bitter. Foto: Privat

– Ja, en kan fort bli bitter, men jeg fant kjapt ut at det hjelper jo ingenting. I en slik situasjon som jeg var i, har du to valg: Du kan sette deg på baken og være bitter over det du har blitt utsatt for, eller du kan tenke at du har vært heldig. Jeg valgte den siste utveien, sier han.

Var ankermann

Ruud Hofstad følger naturligvis med på ski-VM i Oberstdorf. For 16 år siden bidro han selv i stor grad til at det ble norsk suksess i det mesterskapet. Ruud Hofstad dro hjem med to gull og en bronsemedalje.

– Jeg har gode minner derfra, ja. Det var sol og fint vær, som det også har vært i dette mesterskapet, men ikke så varmt som nå. Det er er jo litt synd at folkefesten med mye folk langs løypene er borte denne gangen. Men samtidig synes jeg det er godt gjort å få avviklet mesterskapet.

– Hva er minnet som står sterkest hos deg fra 2005?

– Det var jo gøy å få gå sisteetappe på stafetten. Og i tillegg gå over målstreken med det norske flagget, det er en stund siden det skjedde sist.

AKTIV: Ankermannen fra 2005-VM har passet godt på kroppen etter at han la opp i 2010.

Ruud Hofstad var selvskreven ankermann på den tiden. Han overtok rollen etter Thomas Alsgaard.

– Ja, jeg var vel det en kort periode fram til Petter Northug dukket opp. Jeg var vel selvskreven i 2005 som du sier.

– Jeg husker at du ikke manglet selvtillit under mesterskapsdagene?

– Hva tenker du på?

– Blant annet på pressekonferansen før stafetten. Der du tok for deg mulige løpere du kunne møte på sisteetappe. Og kjapt slo fast at «han tar jeg», «hvem er det?» og «ja, han tar jeg iallfall».

High five på vei mot mål

Ankermannen på Norges lag i 2005 ler godt av dette. Laget besto ellers av Odd-Bjørn Hjelmeset, Frode Estil og Lars Berger.

– Jeg husker at jeg følte meg sterk på den tiden. Jeg hadde jo slått Hetland (Tor Arne) i spurt og møtte til mesterskapet med bra selvtillit, hehe.

– Og ankerjobben gikk jo greit?

– Jeg gikk ut sammen med en russer. Hvorfor ikke bare gjøre det enkelt tenkte jeg, og sa ha det til han etter noen få kilometer. Mot slutten var jeg stort sett bare opptatt å holde meg på beina. Det gikk greit og jeg ledet såpass klart at jeg tok "high five" med landslagstrener Morten Aa Djupvik på vei mot mål.

STINN AV SELVTILLIT: Slik så det ut da Tore Ruud Hofstad kom i mål på stafetten i 2005. Foto: Diether Endlicher

– Så ble det også gull på lagsprinten, sammen med Hetland som du nevnte?

– Ja, og dette ble jo et mesterskap med maks uttelling for meg. Lagsprinten var i fristil, og det samme var 15 kilometeren. Jeg hadde jo min styrke i skøyting, så programmet var perfekt for meg.

GULLVINNERE: Sammen med Tor Arne Hetland gikk Hofstad til topps i lagsprint. Foto: Diether Endlicher

– Du var ikke så langt unna gullet på 15-kilometeren?

– Nei, jeg var vel 13-14 sekunder bak italieneren Pietro Piller Cottrer. Men det skilte færre sekunder til 4.- og 5. plassen, så jeg gledet meg den gang over bronsemedaljen.

– For meg ble mesterskapsdagene i Oberstdorf opplevelser som jeg har med meg resten av livet, sier Tore Ruud Hofstad.