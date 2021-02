Minst 15 migranter druknet utenfor Libyas kyst

Safa Msehli, som er talsmann for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), sier at de omkomne var i en gummibåt med minst 110 passasjerer som la ut fra havnebyen Zawiya fredag.

Den libyske kystvakten greide å berge 95 migranter, blant dem to barn, da båten begynte å synke søndag morgen.

Msehli sier at havariet er det andre på litt over en uke med migranter som søker et bedre liv i Europa. 41 migranter mistet livet da en båt med 120 passasjerer sank 18. februar.