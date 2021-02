Mener Manchester United ble snytt for straffe i toppkamp: – Dommeren tar feil

Chelsea - Manchester United 0-0

Begge lag hadde store nok sjanser til å avgjøre kampen i sitt favør, men verken Chelsea eller Manchester United klarte å score på Stamford Bridge.

Det som ble kampens store samtaleemne var da Manchester United-spillerne ropte etter straffespark i første omgang.

Ballen traff hånden til Chelseas Callum Hudson-Odoi i en duell med Mason Greenwood inne i sekstenmeteren. VAR-dommer Chris Kavanagh mente hoveddommer Stuart Attwell burde se på situasjonen, men etter en titt på VAR-skjermen stod dommeren ved avgjørelsen sin.

Det forstår Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær lite av.

– Burde dere hatt straffespark?

– Ja, 100 prosent. Jeg skjønner ikke det i det hele tatt. Spesielt når de stopper spillet og han ser det på nytt. Fra min posisjon kan du se at det er hands, men det kan virke som det er på vår spiller. Men når du ser det på video, så ser man at det er to poeng som er røvet fra oss, sier en oppgitt Solskjær til Sky Sports.

Ekspertene mente også United burde fått straffespark.

– Det er selvfølgelig ikke med overlegg, men dessverre er det sånn at Hudson-Odoi må ta ansvar for hvor han har armene når ballen kommer hans vei. Derfor tenkte jeg at dette kom til å bli straffespark. Det er det jeg trodde det skulle bli, og det jeg synes det bør være, selv om det er et uhell, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Ekspertkollega Solveig Gulbrandsen mener også dommeren gjorde feil ved å ikke gi straffespark.

– Jeg synes det egentlig er feil. Hånden er i en posisjon der oppe inne i sekstenmeteren hvor det er risiko for at den treffer. Den treffer og det hindrer situasjonen, mente hun.

Det ble også stilt spørsmål om Greenwood dyttet armen til Hudson-Odoi slik at det ble hands, men ekspertpanelet var samstemte om at det ikke var tilfelle.

På sidelinjen var Ole Gunnar Solskjær og Thomas Tuchel tydelig uenige om situasjonen.

Med uavgjortresultatet er Manchester United tolv poeng bak suverene Manchester City på toppen av tabellen, og poenget foran Leicester på tredje.

Chelsea ligger på femteplass og er ett poeng bak West Ham som innehar fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

