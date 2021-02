Sølv til Norge – Granerud fortvilte over forholdene

Halvor Egner Granerud var svært revansjelysten etter å ha havnet utenfor medaljene på lørdagens øvelse i normalbakken. I den blandede lagkonkurransen var han Norges «ankermann» og hadde nok en gang stort press på seg.

God hopping av Silje Opseth, Robert Johansson og Maren Lundby gjorde at Norge ledet foran overraskelseslaget Tyskland da Asker-gutten satt på bommen for sitt første hopp.

Men Granerud fikk det ikke til å stemme i første omgang under blytunge forhold, og landet på skuffende 94 meter. Dermed startet Norge andre omgang 4,9 poeng bak Tysland. Og i finaleomgangen var de tyske hopperne best.

De vant til slutt med skarve 5,2 poeng.

Dermed tok Tyskland sitt fjerde strake VM-gull i øvelsen, mens Norge måtte ta til takke med sølvet. Østerrike fikk bronsen.

Det var en tydelig preget Granerud som møtte TV 2 etter hopprennet.

– Det er ganske bittert, egentlig. Det kjennes bittert ut når jeg føler at det er jeg som får mest bank av tyskerne. Jeg syns det er kjipt, sier Granerud til TV 2.

Norge var en av favorittene i det som på forhånd ble sett på som en svært åpen øvelse.

– Jeg syns vi har fire hoppere som gjør en bra innsats, men ingen tar ut maks av det de er gode for. Alle hopper stabilt, men i dag holdt ikke det til gull. Det holdt til sølv, og det er jo egentlig veldig bra, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til TV 2 etter at sølvmedaljen var i boks.

– Ingenting å fly på

Allerede etter førsteomgangen var Granerud irritert over forholdene som møtte ham i Oberstdorf søndag.

– Man kan stille klokka etter vinden her i Oberstdorf. Jeg beklager at jeg tar det opp, men det er kjedelig å hoppe i sånne forhold. Det var helt vakuum, sa en svært skuffet Granerud til NRK etter sitt første hopp.

Nordmannen tok opp forholdene, også etter hopprennet.

– Jeg føler jeg gjør et ganske bra hopp, men kommer ut og har ingenting å fly på. Det er tredje hopprennet vi hopper her i anlegget i vinter, og det er tredje førsteomgangen jeg kommer ut og det er ingenting å fly på. Jeg vet ikke om det er mulig å si det på en ikke-klagende måte. Men vi skulle startet fem minutter før, så kunne vi hatt like forhold, sier Granerud til TV 2.

– Synes du det er urettferdig?

– Det oppleves veldig som i går, at man bare detter rett ned. Jeg syns det er rart at både jeg og Kraft hopper så kort som vi gjør. Det er kjedelig.

Lundby mener at alle de norske hopperne hadde litt ekstra å gå på. Og at det var det som gjorde at tyskerne stakk av med seieren.

– Det er ganske bittert. Det er bra med sølv, men vi føler nok litt på det at vi er å nær det gullet, at sølv blir nedtur. Men med tiden, så blir det nok bra det og. Jeg syns ikke vi skal skylde på noen eller noe, sier Lundby til TV 2.