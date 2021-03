Derfor mener ekspertene at City bør signere Haaland foran Messi og Lukaku

Sergio Agüero er på utgående kontrakt. Alt ligger til rette for at de lyseblå signerer en superspiss i sommer. Hvem bør de hente?

I løpet av sine ti år i Manchester City har Sergio Agüero blitt en City-legende og klubbens mestscorende spiller. Nå ser det imidlertid ut som en æra nærmer seg slutten.

Hvem som kan erstatte argentineren, spekuleres det mye i. TV 2s eksperter diskuterte hvem de lyseblå bør hente.

Se diskusjonen fra Premier League-studio i videovinduet over!

– Gull verdt med Messi

DRØMMESIGNERING: Det er nok mange som drømmer om å se Lionel Messi spill i Premier League. Foto: Lluis Gene

En annen argentiner som er på utgående kontrakt er Lionel Messi. Den lille magikeren har vært i Barcelona siden han var 13 år, nå har han rukket å bli 33 år gammel og overgangsryktene har vært mange det siste året.

– I det City–laget her synes jeg Messi passer perfekt. Det er jo en spiller som begynner å bli eldre, og man vet ikke vet hvor lenge man har han. Men hvem er det som ikke vil ha ham? mener TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Simen Stamsø-Møller er ikke helt enig med kollega Gulbrandsen.

– Når jeg ser Barcelona og City spille, så er det to forskjellige verdener. I City må man finne seg i å jobbe steinhardt. Derfor tenker jeg det er en bedre idé å ha en annen spiller, forklarer fotballeksperten.

Likevel ser han positive sider ved å hente Barcelona-legenden til Etihad.

– Jeg tror eierne ønsker seg Messi for merkevaren. Det hadde vært gull verdt for City å ha han i et par-tre år. Da hadde interessen blitt enda større rundt City.

– En målmaskin

MÅLMASKIN: Belgieren Lukaku står med 60 mål etter 84 kamper i Inter. Foto: Miguel Medina

Tidligere Premier League–spiss Romelu Lukaku har herjet etter overgangen fra Manchester United til Inter.

– Man hever øynenbrynene litt når man ser at Lukaku er linket til Man City. Hvorfor vil de ha han? Selvfølgelig vil de ha han, han er en målmaskin. Scorer uansett hvor han er, og har aldri vært bedre enn han er akkurat nå, slår Stamsø-Møller fast.

Soleklart valg

Til tross for at både Messi og Lukaku lanseres som gode kanditater til spissjobben i City, er det mannen fra Jæren som er Stamsø-Møllers favoritt. Erling Braut Haaland er ønsket av absolutt alle, deriblant de lyseblå.

CHAMPIONS LEAGUE-MANNEN: Dersom Borussia Dortmund ikke får Champions League neste sesong, er det flere som spår at de kan slite med å beholde nordmannen. Foto: Ina Fassbender

– Haaland er bedre nå enn Lukaku var da han var ung, og han kommer til å bli enda bedre.

Fotballeksperten er ikke i tvil på hvilken spiss City bør signere.

– Svaret mitt er soleklart Haaland, hvis de kan få han, avslutter han.