Innfører strengere tiltak i Oslo

– Det kan virke paradoksalt at smitten øker når tiltakene er så strenge, langvarige og inngripende, sier Johansen.

Han nevner mer smittsomme mutantvirus som en mulig årsak til økningen i antall smittetilfeller. Også økt testing fører til flere positive testsvar.

– Lavterskeltesting er ett av våre viktigste våpen fremover, sier Johansen.

En tredje faktor Johansen nevner som årsak til smitteøkning er økt mobilitet blant befolkningen. Han sier mer bevegelse til blant annet kontor og kafeer fører til at smitten øker.

– Vi har hatt landets strengeste tiltak i mer enn 100 dager, men tiltakene må ifølge smittevernloven være forholdsmessige, sier Johansen.

Derfor innføres nå strengere tiltak, som følge av økt smitte den siste tiden.

Tiltakene vil gjelde til og med mandag 15. mars.

Dette er de nye tiltakene

Alle serveringsteder må stenge, med unntak for takeaway

Alle butikker må stenge, utenom butikker som dagligvare og apotek

Gallerier og kunstutsalg må stenge med virkning fra natt til tirsdag

Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne frarådes

Utendørs arrangementer forbys

Det innføres rødt nivå i voksenopplæring og videregående skole fra mandag 1. mars

Ingen elever i videregående skole skal møte opp fysisk

Kommunen sikter mot å innføre massetesting av elever og lærere fra 8. mars

Kommunen innfører egne, forskriftsfestede regler for byggeplasser





Det anbefales å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av aleneboende og barn og ungdom i samme kohort.

70 prosent tilfeller fra muterte virus

Helsebyråd Robert Steen sier økningen den siste tiden har vært størst i aldersgruppen 39-39 år, de under 6 år og gruppen 16-19 år.

– Norge har dessverre ikke nok vaksiner til å stoppe smittespredningen, sier helsebyråd Robert Steen i pressekonferansen søndag.

Han legger til at de muterte virusvariantene kan stå for så mye som 70 prosent av smittetilfellende.

Steen oppfordrer folk til å teste seg etter vinterferien.

Økende smitte

Ifølge tall fra Oslo kommunes nettsider ble det registrert 231 nye smittetilfeller torsdag og 224 fredag. Lørdag var antallet nye registrerte smittetilfeller nede i 138.

– Slik situasjonen er nå, ser vi ikke noen annen utvei enn å skjerpe den sosiale nedstengingen av Oslo, sa helsebyråd Robert Steen lørdag.

De videregående skolene i Oslo fikk beskjed om at de skal over på rødt nivå innen onsdag. Byrådet varslet fredag at det ville komme nye innstramminger på grunn av sterkt stigende smittetall i Oslo.

Ved midnatt natt til søndag er det registrert 70.826 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Over 600 døde

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.511 nye smittetilfeller i Norge, og 3,8 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

Lørdag var 95 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er to flere enn dagen før.

Til sammen er 622 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Det er imidlertid ikke alltid mulig å si sikkert om pasientene har dødd av eller med covid-19.

Blant de døde er 64 prosent over 80 år, mens det er meldt om ni dødsfall i aldersgruppen under 50 år.