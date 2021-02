Erik Valnes er voldsomt imponert over lagkompisens restitusjonsevne.

Johannes Høsflot Klæbo (24) hadde en jobb å gjøre da han la ut på den siste etappen i sprintfinalen. Russland hadde skaffet seg en solid luke, men det tok ikke lang tid før trønderen var på bakskiene til Gleb Retivykh.

– Jeg gjorde en stor tabbe da jeg gikk litt for fort på den andre etappen, innrømmer russeren.

– Vanvittig imponerende

Det fikk han svi for på den siste runden. For Klæbo slukte russeren og kom i mål i ensom majestet. Og det gjorde han kun et døgn etter lørdagens tre mil lange kraftanstrengelse.

– Når du er i toppform, restituerer du deg raskere. Og er det noen som er i form nå, er det Klæbo, sier TV 2-ekspert Petter Skinstad.

– Det er vanvittig imponerende både det han og Bolsjunov leverer i dag, dagen etter en av tidenes tøffeste tremiler, fortsetter TV 2-eksperten.

Klæbos restitusjonsevne imponerer også Erik Valnes (24). Han var langt fra like pigg som lagkompisen.

– Jeg følte jeg lå i fosterstilling i to døgn etter sprinten. Jeg klarte såvidt å komme meg. Det Klæbo gjør er imponerende etter tre mil i går, forteller han.

Valnes innrømmer at han var usikker på om Klæbo ville klare å tette luken til russeren.

– Man mister litt tidsbegrepet. Jeg var stiv og i mitt hode kunne det vært syv-åtte sekunder opp, selv om det bare var tre-fire. Men jeg tenkte jo at vanligvis skal det gå, men jeg var ikke sikker. Jeg synes jeg slapp litt for mye, sier Valnes til TV 2.



Skremmeskudd

Klæbos neste oppgave blir ankeretappen på fredagens stafett. Han sender følgende skremmeskudd til konkurrentene:

– Nå har jeg et par dager på å komme meg på plussiden. Jeg tar med meg at formen er god, smiler han.