Hyller Bale etter praktkamp: – Ingen nyheter som er bedre for Tottenham

Tottenham - Burnley 4-0

Han har blitt bedt om starte med golf på heltid, men mot Burnley viste Gareth Bale at han fortsatt kan få det til å svinge på fotballbanen.

Med to scoringer og én målgivende pasning i Tottenhams 4-0-seier over Burnley, viste waliseren at han for alvor har funnet formen tilbake.

– Jeg vet at jeg har fått mye kritikk, men jeg er erfaren nok til å se vekk og ikke si noe dumt. Jeg må bare fortsette å gjøre det jeg gjør og hjelpe laget så godt jeg kan, sier Bale til Sky Sports etter kampen.

I løpet av de siste fire kampene har Spurts-stjernen scoret fire ganger og slått tre målgivende pasninger.

– Det hadde vært fint å ta æren og si at jeg har trent ham godt, men det er ikke meg. Jeg er veldig glad på han sine vegner. Det er ikke en manager i verden som ikke ville brukt en Gareth Bale i form, sa manager José Mourinho på pressekonferansen etter seieren.

Se høydepunktene øverst i saken!

Simen Stamsø-Møller tror forklaringen til Bales formstigning handler om selvtillit.

– Man har ventet på det her. Jeg tror det er så banalt og enkelt som at han føler at han får bekreftelse på at han kan det fortsatt. Vi vet jo at han kan. Det har han vist i alle år, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller, som roser Spurs-profilen etter første omgangen:

– Det er den beste omgangen han har hatt i Tottenham hittil siden comebacket, i hvert fall i Premier League. Han er veldig livlig, venn med ballen, rykkene sitter og han parkerer motstanderne.

Etter å ha plassert ballen forbi Nick Pope etter bare ett minutt, dro Bale frem en skikkelig quarterback-pasning til Harry Kane, som doblet ledelsen.

– Nå har fått det til å svinge. Hvis han er på vei inn i en flytsone, så er det ingen nyheter som kunne vært bedre for Tottenham, mener Stamsø-Møller.

Lucas Moura sørget for at Spurs ledet 3-0 til pause. I andre omgang sørget Gareth Bale for 4-0-seier til Tottenham med en typisk «Bale-scoring». Waliseren vendte inn i banen og sendte ballen i en kurve i det lengste hjørne.

31-åringen ble byttet ut med 20 minutter igjen, men har virkelig funnet formen. Bale har nå scoret i fire mål og levert tre målgivende pasninger i sine siste fire kampene for Tottenham.

Den suverene seieren over Burnley gjorde godt for Tottenhams målforskjell i ligaen. Nå har London-klubben 14 mål i pluss og ligger seks poeng bak fjerdeplassen som gir Champions League-spill.