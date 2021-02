Mesterskapsdebutant hylles etter taktisk genistrek

Jens Lurås Oftebro (20) hylles etter en taktisk innertier som kan ha sikret gullet for kombinertgutta.

Norge tok et suverent gull på lørdagens lagkonkurranse og klarte dermed å forsvare gullet fra VM i Seefeld i 2019. Tyskland tok sølv like foran Østerrike.

Norge gikk ut som lag nummer fire etter hoppdelen, 35 sekunder bak ledende Østerrike, og kun ti sekunder bak Tyskland som kanskje var en enda større favoritt.

Men allerede på andreetappe var Jørgen Graabak og Norge i tet. Graabak sendte ut Jens Lurås Oftebro i front, hele 13 sekunder foran Østerrike, og enda viktigere: 33 sekunder ned til Tyskland. Dermed var på mange måter konkurransen allerede avgjort.

20-åring la taktikken

Det var et resultat av en taktisk norsk genistrek, orkestrert av mesterskapsdebutant Jens Lurås Oftebro.

– Det er en taktisk fulltreffer. Det er Oftebros ære. Da han landet tok han nesten ikke av seg hopphjelmen før snakket med de andre og bestemte at sånn tar vi rekkefølgen på langrennet, sier kombinertsjef Ivar Stuan til TV 2.

HYLLES: Jens Lurås Oftebro. Foto: Terje Pedersen

Tyskland hadde sitt svakeste kort Terence Weber på førsteetappe, noe den norske leiren spådde på forhånd. Dermed så man det som en mulighet til å få en luke på tyskerne på første etappe, og riste dem av seg på den andre.

– Vi visste at det var en mulighet. For det var en svakhet i det norske laget. Jørgen fikk en luke på andre etappe og avgjør egentlig stafetten der.

Oftebro selv ville ikke ta hele æren etter målgang.

– Jeg hadde en formening om hvordan de skulle legge det opp. Jeg synes vi traff godt på laguttaket og at vi gjorde en god og viktig diskusjon rett etter hoppingen. Jeg føler vi utnyttet våre styrker der.

Mesterskapsdebutanten innrømmer at det var nervepirrende å gå ut på den tredje etappen – som han selv hadde valgt.

– Man vil jo helst gå individuelt, for da driter man bare ut seg selv, på en måte, ikke hele Norge. Men da er det desto kulere å lykkes sammen. Det ble litt ekstra nerver, men i dag var det bare gøy, sier han til TV 2.

Riiber: – Skjønte det ville bli en bra dag

Og alt falt på plass slik at Oftebro hadde forutsett. Unggutten, som allerede hadde en bronsemedalje i boks fra tidligere i mesterskapet, gikk kontrollert og sendte ut verdens beste kombinertløper Jarl Magnus Riiber med et solid forsprang, og dermed var det aldri noen tvil.

– Det var vanvittig artig. Det var inspirerende å se et sånt lag på de tre første etappene. De la ned hele grunnlaget for en parademarsj.

– Jeg var forbannet etter hoppingen og følte på mange måter at jeg sviktet laget litt i dag. Men det er godt å ha et så sterkt lag i ryggen som gjør at det fortsatt blir gull, sier Riiber til TV 2.

Han forteller at det aldri var noen uenighet om taktikken.

– Vi var ganske enige alle sammen om hvordan vi skulle legge opp taktikken. Vi tenkte ikke engang på Østerrike. Vi visste at vi måtte utnytte de beste langrennsløperne våre og tok dem på andre og tredje etappe. Da vi så hvordan Tyskland la det opp, med Weber på førsteetappe, da skjønte vi at det ville bli en bra dag.

– Veldig voksent

Espen Bjørnstad var mannen som gikk førsteetappe for Norge.

– Vi er et godt miljø og vi hører på gode forslag uansett hvem som kommer med det, om det er yngste- eller eldstemann. Jens kom med et godt forslag og vi andre guttene var helt enige, så da kjørte vi på med det. Det var fullklaff.

– Det er veldig voksent av Jens, og så er det kreditt til oss andre også som er litt eldre som gir rom til at selvyngstemann kan komme med forslag, sier Bjørnstad til TV 2.

IMPONONERT: Kombinertsjef Ivar Stuan var dypt imponert over Jens Lurås Oftebro søndag. Foto: Terje Pedersen

Stuan er full av lovord 20 år gamle Oftebro som tok styring.

– Det var en fantastisk situasjon. Når de fire skal sitte seg ned og bestemme rekkefølgen, så synes vi det er riktig at det er utøverne selv som bestemmer det. Da har de et mye større eierforhold til det.

– Det er nesten litt rart. Han er 20 år gammel, men så sier han til Jarl Magnus Riiber og resten: «Hør nå her, slik gjør vi det». Det var taktisk genialt av Oftebro. Han har et veldig bra hode og er en lagspiller, sier sjefen selv om sin elev.

Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak, Oftebro og Jarl Magnus Riiber gikk for Norge. I den rekkefølgen, takket være en svært voksen 20-åring.