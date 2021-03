– Får ingen tid til å tilpasse seg

Byrådet i Oslo presenterte søndag ettermiddag ytterlige skjerping av de allerede strenge tiltakene i hovedstaden.

Tiltakene går nok en gang hardt utover næringslivet.

– Alle serveringssteder må stenge, med unntak for takeaway. Alle butikkene må stenge, med unntak for butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, blant annet dagligvarehandel og apotek, sa Johansen på Oslo kommunes pressekonferanse om koronasituasjonen søndag kveld.

Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, mener bekymringen er større enn bare i Oslo.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Signalene vi får fra helsemyndighetene om de muterte virusene og smittesituasjonen indikerer at vi går inn i krevende måneder, kanskje de mest krevende i hele pandemien, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til TV 2.

– Ingen tid til å tilpasse seg

Han er spesielt opptatt av at virksomhetene må få kompensert de ti første dagene arbeidstakere blir permittert.

– Utfordringen for virksomhetene er at de ikke har noe tid til å tilpasse seg. De må ta tiltakene når de kommer og får dermed store permitteringskostnader, som de ikke hadde mulighet til å forutse, sier Kristensen.

Ved at virksomhetene må holde stengt i to uker, forteller Kristensen at mange kommer til å permittere ansatte i hvert fall de første dagene.

Da ligger kostnaden hos bedriftene, som selv må dekke kostnadene for å permittere ansatte de ti første dagene — også kalt arbeidsgiverperiode 1.

– Det burde være en mulighet å få kompensert de første dagene gjennom en ordning, sånn at virksomhetene ikke får hele kostnaden, sier Horneland Kristensen.

– Kan ramme bedrifter

Virke opplever at virksomhetene tar smittevern svært alvorlig og ønsker så langt det er mulig å holde åpent og sikre arbeidsplassene.

– Den usikre situasjonen vi kommer til å ha de kommende månedene kan komme til å ramme bedrifter på kort varsel over hele landet — slik vi nå ser i blant annet Oslo og Kristiansand, sier han.

Han viser til at allerede én av ti bedrifter har hatt det veldig tøft og vært hardt rammet, og at det er en stor risiko for at mange av disse vil gå konkurs.

Byrådsleder Raymond Johansen understreker på pressekonferansen at hjørnesteinsbedrifter må kompenseres for de kostnadene de faktisk har.

– Tiltakene overfor næringsliv og arbeidsfolk må vare så lenge pandemien varer. Det er ikke til å leve med å se bedrifter motta nasjonal kontantstøtte, samtidig som du betaler ut utbytte og sier opp ansatte.

– Det oppleves som dypt urettferdig for restauranter, barer og reiselivsbedrifter som beviselig ikke får dekket sine kostnader og nå står i fare for å gå konkurs.