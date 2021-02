Bursdagsbarnet Warholm sesongdebuterte med ny rekord

Warholm kom i mål på tiden 32.47.

– Årsbeste i verden, ifølge trener Leif Olav Alnes.

Med det slo han også Mauritz Kåshagens tid på 34.81 fra 2019, som var den tidligere bestenoteringen på 300 meter innendørs av en nordmann.

Warholm har allerede norsk bestenotering på samme distanse utendørs. Den tok han under Trond Mohn Games i 2018 og lød på 32.69.

Verdensrekorden tilhører Noah Lyles. Amerikaneren løp inn på tiden 31.87 i 2017.

Søndagens testløp i Bærum ga dermed solide indikasjoner på formen, som han lenge har hintet til som knallsterk.

Grunnet virusfrykt annonserte Warholm tidligere i uken at han dropper innendørs-EM i Polen til uken. Som regjerende mester på distansen 400 meter flatt får han dermed ikke sjansen til å gjenta bragden fra Glasgow for to år siden.

Jeg er i bra form, og det er synd ikke å delta, men risikoen er større enn oppsiden, sa Warholm om avgjørelsen.

På grunn av koronapandemien har Warholm vært tydelig på at han ikke vet hvordan sesongen vil utarte seg. Det eneste som er sikkert, er at Tokyo-OL i sommer er det store målet.