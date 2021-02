– Norge en B-nasjon sammenlignet med Sverige

De norske sprintjentene kjempet lenge om medalje, men havnet til slutt på en skuffende 6. plass. Svenskene hadde full kontroll på oppløpet og vant gullet foran Sveits.

Avstanden fra Maja Dahlqvist og Jonna Sundling ned til Norge ble til slutt 19 sekunder. Det får Expressen-kommentator Tomas Pettersson til å felle en nådeløs dom.

– Sammenlignet med svensk kvinnesprint er Norge en B-nasjon akkurat nå. Det så vi ganske tidlig i dag, sier han til TV 2.

– Bortsett fra Maiken Caspersen Fallas fantastiske individuelle sprint har Norge hatt en ganske bedrøvelig sesong. Det har ikke vært en eneste pallplass i verdenscupen. Sverige har så mange pallplasser at jeg ikke kan telle dem. Norge har tapt ganske mye på noen år. Jeg tror man må ta sprint på alvor i norsk langrenn. Hvis ikke kommer det til å fortsette å se slik ut, fortsetter Pettersson.

Caspersen Falla er ikke imponert over utspillet.

– La han holde på, sier Falla til Dagbladet, som omtalte saken først.

– Vi hadde tre norske sprintere i sprintfinalen, mens Sverige hadde to. Så jeg vet ikke helt om man kan kalle oss en B-nasjon, fortsatte Falla.

TV 2-ekspert Petter Skinstad er enig med Pettersson at Norge har mer å gå på innen skøytesprint på kvinnesiden.

– I klassisk sprint er ikke Norge noen B-nasjon, noe VM-sprinten viste, men i skøytesprint og teamsprint er de tre lagene på pallen i dag på et annet nivå enn Norge. Her må vi gjøre noen endringer om vi ønsker å henge med i fremtiden. I lagsprint kan dette være å gå for et helt annerledes lag, bestående av kapasitetsløpere, eller så må vi heve oss et par hakk, sier Skinstad.

– Vil ikke komme med unnskyldninger

Hun tok sprint-sølv på torsdag, men følte seg ikke bra i søndagens lagsprint.

– Jeg merker at jeg ikke har en god dag. Jeg har prøvd alt jeg kan på fredag og lørdag for å hente meg inn etter løpet, men det har ikke gått. Jeg er lei meg for det, sier hun til TV 2.

– Det skal gå fint med to dager, men det ble kanskje litt for kort for meg når ting har vært som de har vært. Men jeg vil ikke komme med noen unnskyldninger, fortsetter hun.

– Hva synes du om etappene du gikk i finalen?

– Jeg kjemper alt jeg kan og holder følge ganske lenge. Men jeg merker at det er lenge siden jeg har gått i et skøytesprint-heat, sier Falla.

Hun mener det var avgjørende for at Norge ikke klarte å ta opp kampen med de andre nasjonene.

– Som lag har vi satset desidert mest på den individuelle sprinten. Det betaler seg jo. Nesten alle konkurransene vi har gått har vært i klassisk sprint. Vi har spesialisert oss inn mot det, sier Falla.