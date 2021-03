Det er ikke mange biler i verden som kan smykke seg med tittelen ikon. Men det kan den italienske sjarmklumpen Fiat 500. Historien går tilbake til 1957. 4. juli det året ble den bittelille og rimelige bilen Fiat 500 Topolino født.

Motoren var plassert bak. Det var en 2-sylindret bensinmotor på knappe 20 hk. Ingen racer eller langtur-bil – men praktisk og økonomisk for småkjøring i trange bygater. Den passet perfekt for tiden etter andre verdenskrig – og konseptet er med oss fortsatt.

I fjor så en helt ny generasjon dagens lys. Med den er plutselig 500 langt mer aktuell for norske kjøpere. Som du sikkert har skjønt, handler dette om elektrifisering. Nå leveres nemlig 500 utelukkende som ren elbil.

Fiat 500 Icon Pluss: Sjarmerende Minus: Liten plass Modell, drivlinje: Elektrisk motor Pris fra: 221.900 kroner (95 hk) Pris testbil: 306.000 kroner (118 hk)

En ekstra dør

Det er likevel flere versjoner av 500 å velge mellom. I utgangspunktet er det snakk om en todørs-modell. Men som ekstrautstyr kan du få en dør til på passasjersiden. Da heter den 3+1. Den siste døren åpnes motsatt vei, slik at tilgangen til baksetet blir lettere.

Denne løsningen koster deg 20.000 kroner ekstra.

Spesielt er det også at du får den som canvas-cabriolet. Det siste betyr rett og slett at du har et stofftak som foldes bakover. Takstolpene blir igjen, men det er likevel en slags cabriolet.

Fiat 500 er blitt helt ny – og kun elektrisk. Det er to ulike drivlinjer og batteripakker – og startprisen er på lave 221.000 kroner.

Dette nummeret har kommet på overtid

En av de billigste

Prisene starter på 221.000 kroner. Det gjør Fiat 500 til en av de rimeligste bybilene du får i Norge. Da leveres den med elmotor på 95 hk, 23,8 kWt batteripakke og oppgitt rekkevidde på 180 kilometer.

Skal du ha det vi antar blir bestselgeren, får du 118 hk og batteripakken på 42 kWt, som gir rekkevidde på 300-310 kilometer, avhengig av utstyr. Prisene på denne starter på 261.900 kroner.

Toppmodellen heter La Prima. Det eneste du kan legge til av utstyr her er spesialfarger, glasstak eller ekstra dør. Pris på toppmodellene:

Fiat 500: 316.900 kroner

Fiat 500 3+1: 336.900 kroner

Fiat 500 cabriolet: 346.900 kroner

Nest høyeste utstyrsnivå heter Icon – og det er dette nivået testbilen er utstyrt med. Under er oversikten på utstyr og pris:

Best garanti

Fiat 500 er en typisk bybil, og er i den minste bilklassen. Her konkurrerer den med andre småbiler, som Honda e og Mini Cooper SE.

En viktig nyhet for Fiat 500, er at den nå har hele 7 år / 200.000 kilometer garanti. Batteripakken har 8 års garanti.

Dette er en bil som står litt for seg selv – og som vi har vært spent på å teste. Her kan du lese hvordan det gikk:

Les mer om nye Fiat 500 her

Hvordan er den å kjøre?

Jeg forventer at en så liten og nett bil skal være smidig og lettkjørt. At den skal smyge seg rundt i parkeringshusene, gjennom smågatene og gjennom trange passasjer, med en egen eleganse. Likevel blir jeg imponert av Fiat 500. Det er nemlig få biler som gjør akkurat dette like bra som den. Som bybil er den mer eller mindre perfekt.

Vi har fått testet Fiat 500 på skikkelig norsk vinterføre.

Men hva med vanlig vei – og motorvei? Her har ikke akkurat 500 vært en stjerne tidligere. Nå kan den imidlertid fint settes til den oppgaven, også. Litt dekkstøy er det – men selve kjørefølelsen og måten bilen oppleves på i høy fart, er betryggende. Den føles rett og slett større enn den er.

Motoren sørger for nok fraspark, også. Selv med sine relativt beskjedne 118 hk, får vi ikke følelsen av å mangle krefter. 0-100 km/t tar 9 sekunder. Men bilen oppleves sprekere enn tallene skulle tilsi – og da særlig opp til 60-70 km/t. 0-50 skal den klare på småkvikke 3,1 sekunder.

Ryddig og fint interiør. Litt "flate" seter, men de har bra komfort. Her har det skjedd enorme framskritt sammenlignet med tidligere generasjoner.

I testperioden er det glatt og periodevis rundt 10 minusgrader. Dette kombinert med myke vinterdekk på bilen, gjør at vi ikke får testet helt hvor leken den kan være. Men førsteinntrykket er i alle fall at dette er en artig bil på svingete småveier. Vekten stopper på 1,3 tonn, batteripakken gir et lavt tyngdepunkt og hjulene er plassert helt ut i hvert sitt hjørne. Alt sammen bidrar til aktiv kjøring. Men du merker også at den er litt stump i humpene.

Som nevnt fungerer Fiat 500 fint på motorvei, og du kan sitte komfortabelt bak rattet i flere timer. Men litt begrenset rekkevidde og "bare" 85 kW kapasitet på hurtiglading, gir noen begrensninger. Det er 50 kilometer på 5 minutter, hvis forutsetningene er ideelle. Likevel, kjører du mye langt, velger du nok bort Fiat 500.

Under vår rekkevidde- og forbrukstest er det tre-fire plussgrader, både islagt og tørr asfalt og kjøring på både motorvei, småveier og riksvei. Totalt er testruten på 120 kilometer. Vi holder fartsgrensen, lar kjøreprogrammet stå i normal og følger annen trafikk.

Rekkeviddetesten vår tilsier rundt 220 kilometers rekkevidde ved helt normal kjøring på vinteren. Vi har ikke forsøkt å sjekke maks rekkevidde, men fulgt trafikken og fartsgrensene og kjørt i kjøreprogrammet "Normal".

Denne runden tilsier rundt 220 kilometers rekkevidde under gjeldende forhold. Det blir naturligvis merkbart dårligere rekkevidde når du begynner å kjøre på motorvei.

Forbruket ender på 1,64 kWt/mil. Det er høyt for en liten bil, og mer enn oppgitt forbruk (1,43 kWt/mil). Men som sagt, her spiller mange faktorer inn. Blant annet at det er kjølig, til dels vanskelige kjøreforhold – og at deler av testruten er på motorvei med 100 km/t-grense.

Dette mener de som allerede kjører Fiat 500 om bilen sin:

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er knøttlite. 185 liter sier imidlertid ikke den hele og fulle sannheten – for du har litt å gå på i høyden. Men bare litt. Til handleposer fungerer det greit. Og baksetene kan legges ned, om du vil ha med deg kofferter. Da øker volumet til 550 liter. Totalt kan du ha nyttelast på 325 kg.

Frunk er det ikke – og du kan ikke overraskende glemme både taklast og hengerfeste.

Livet i baksetet

Baksetene er ikke et blivende sted! Ikke en gang barn vil trives noe særlig her, selv om det til nød kan fungere til og fra skole/barnehage/butikk. Både takhøyde og beinplass legger klare begrensninger.

Bak rattet

Foran er det imidlertid riktig så luftig, lyst og romslig. Det er nok også en fornuftig prioritering. Fiat 500 er ikke en familiebil. Setene er gode og det er lett å finne en god sittestilling. Rattet kan justeres i fire retninger.

Store dører gir lett og fin adgang, men de samme dørene er upraktiske på trange parkeringsplasser.

Den nye skjermen har høy oppløsning, smarte menysystemer og er lett å lese. Men det kan være litt vanskelig å treffe menyknappene, som er litt små/trangt plassert.

Brukt 500: Så billig får du sjarmtrollet nå

Design: Utenpå og inni

Design er en stor del av Fiat 500. Her finner du en rekke små og store detaljer å kose deg med. De små blinklysene som stikker ut over forskjermene, 500-merket i grillen, "øyelokkene" over frontlyktene og retro-baklyktene - og selvsagt selve silhuetten. Her er røttene beholdt, samtidig som den har fått et moderne preg. Å lage nye varianter av gamle helter fungerer ikke alltid bra. Men vi synes Fiat har funnet en god balanse.

Innvendig har det skjedd mer drastiske endringer. Her oppleves Fiat 500 langt mer påkostet og moderne, enn tidligere. Mange vil sette stor pris på at materialkvaliteten er mange hakk over det vi er vant med fra Fiat 500. Dessuten ser det pent ut.

Testbilen har den store skjermen, den har god oppløsning og fine menyvisninger. Men den er litt kronglete å bruke. Du må sikte litt for å treffe på riktig sted, og noen ganger reagerer den ikke så fort som forventet.

Ellers er det en smart løsning med midtkonsollen som er utstyrt med fysiske knapper/hjul til noen av de mest sentrale funksjonene (volum, kjøreprogram, elektronisk håndbrekk).

De digitale instrumentene er fine, men ikke fullt så ryddige og lette å bruke som de aller beste.

Denne Fiaten var først i verden

Artig detalj: Her er Torino-horisonten plassert på den trådløse laderen. Merk også en rekke fysiske knapper til klimaanlegget. Det liker vi.

Tech-faktor

Fiat 500 henger nå med på de andre i sitt segment, også på tech og moderne utstyr.

Du får adaptiv cruisecontroll og den klar for autonom kjøring på nivå 2, et skikkelig ryggekamera, Apple CarPlay/Android Auto, trådløs lading av mobilen, LED-lys, bixenon, fjernlysassistent, blindsonevarsling og skiltleser.

Fiat 500 skal gi tidenes salgsvekst

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du digger design og vil ha en kul småbil

Ikke bilen for deg hvis: Du trenger mye plass

Denne Fiaten var først i verden

Dessverre grått og trist vær, som ikke yter den stilige lakkfargen rettferdighet. Men Fiat 500 er en bil mange rett og slett blir glade av å møte i trafikken.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 14 vurderinger av Fiat 500 – og eierne gir 7,7 av 10 i snitt.

Fiat 500 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, 87 kW Drivstoff: Strøm Effekt: 118 hk / 200 Nm 0-100 km/t: 9 sek. Toppfart: 150 km/t Forbruk (WLTP): 1,43 kW/mil Batteri/lading: Lithium-batteri: 42 kWt Rekkevidde: 310-318 km (avhengig av utstyr/dekk) Hurtiglading: 85 kW Ombordlader: 7,4 / 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 363 x 190 x 152 cm Bagasjerom: 185 / 550 liter Vekt: 1.290 kg Tilhengervekt: 0 kg Nyttelast: 325 kg Pris: Fra: 221.000 kroner (95 hk) Fra: 266.000 kroner (118 hk) Testbil: 308.000 kroner Oppgitt vs målt: Oppgitt rekkevidde vs Målt rekkevidde: ca 300 km vs ca 220 km Oppgitt ladehastighet og ombordlader: 85 kW og 11 kW Oppgitt forbruk vs Målt forbruk* (+4 grader, islagt + tørr vei): 1,43 kWt/mil vs 1,64 kWt/mil Batteristørrelse: 42 kW * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype på 120 km, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Nå blir klassikeren elektrisk

Video: Her er vårt første møte med nye Fiat 500 i Norge

Les vår test av retro-modellen Fiat 500 her