Den norske leiren frydet seg da de så Russlands laguttak

Da Russlands Aleksandr Bolsjunov sendte Gleb Gleb Retivykh ut i med fire sekunders ledelse på lagsprinten var det nok mange hjemme i tv-stuen som tenkte at det ville bli vanskelig med norsk gull.

Men det tenkte aldri Norges sprinttrener Arild Monsen. For ham var dette selve gulloppskriften for Norge.

– Det passet oss perfekt, sier han til TV 2.

Monsen frydet seg da han så Russlands noe overraskende laguttak tidligere på dagen. Der var

– Jeg stusset ikke da jeg så den, men jeg skjønte hva som var taktikken og ble glad for det. Da håpet jeg selvfølgelig at Bolsjunov skulle kjøre ganske hardt på sin etappe og at vi da var med så godt som mulig. Jeg var også ganske sikker på at det ville koke godt oppe i hodet til Gleb Retivykh på en sisteetappe med en Klæbo halsende ti-tjue meter bak.

TAKTIKK: Arild Monsen hadde god kontroll på Russlands taktikk før lagsprinten. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Det er som å få et jaktende dyr bak seg, sier Monsen til TV 2 og gliser godt bak munnbindet.

Valnes fryktet gullet skulle glippe

Norges mesterskapsdebutant Erik Valnes fikk den tvilsomme æren av å prøve å henge på Bolsjunov på sine etapper. Bardufoss-gutten forteller at han også for lengst hadde forstått hva som var den russiske taktikken før start.

– Bolsjunov på første... Det er ikke akkurat noen gåte å skjønne hvilken taktikk som blir brukt, da. Det er bare å bite tennene sammen og la det stå til, for da vet du at det vil gå fort.

Valnes innrømmer at han var redd for at gullet skulle glippe da han ble distansert av Bolsjunov.

– Jeg var ikke sikker. Man mister litt tidsbegrepet. Jeg var stiv og i mitt hode kunne det vært syv-åtte sekunder opp, selv om det bare var tre-fire. Men jeg tenkte jo at vanligvis skal det gå, men jeg var ikke sikker. Jeg synes jeg slapp litt for mye, sier Valnes til TV 2.

Klæbo innrømmer at han også ble litt stresset.

– Jeg sto i målområdet og ropte til Arild (Monsen) at «nå må vi faen ikke slippe her». Men jeg synes Erik gjør en kjempejobb.

Norges gullgrossist virket å ha stålkontroll på Retivykh på den siste etappen, til tross for at han startet fire sekunder bak.

– Han gikk jevnt hardt og jeg brukte hele runden på å ta ham inn. Jeg tror det kostet mye for ham. Jeg koste meg, men jeg tenkte ikke at det var lett. På oppløpet så jeg at det var blitt meter. Jeg hadde en kjempedag.

Bolsjunov: – Jeg er ikke redd for Klæbo

Til tross for at det kun ble en skuffende bronse for russerne, var de ikke villig til å ta noe selvkritikk for taktikken overfor TV 2.

– Bolsjunov er en distanseløper, derfor var det bedre for ham å kjempe mot Valnes for han kunne skaffe luke mellom oss og Norge. Det ville hjelpe Gleb i dag, sier den russiske landslagstreneren Jurij Borodovski, som har personlig ansvar for Bolsjunov.

– Det ville vært vanskelig for Bolsjunov å kjempe mot Klæbo på en sprintøvelse, så det var derfor vi kjørte denne taktikken.

Og treneren fikk støtte av Bolsjunov selv.

– Det var den rette beslutningen, for det var den eneste måten Russland kunne slå Norge.

Men den russiske stjernen ville slett ikke gå med på at han bevisst unnlot å gå mot Klæbo fordi han fryktet nordmannen.

BRONSE: Det ble til slutt en litt skuffende dag for Aleksandr Bolsjunov til tross for at han la ned en enorm jobb. Foto: Matthias Schrader

– Jeg tror jeg viste i går at jeg ikke er redd for Klæbo eller noen andre, sier 24-åringen til TV 2.

Forstår russerne

Monsen virker likevel å forstå hvorfor russerne gjorde som de gjorde. Men han har ikke selv vurdert å endre på rekkefølgen på et norsk stafettlag.

– Ikke til nå. Kanskje i fremtiden, Ting står aldri stille utviklingsmessig, men enn så lenge lander vi på et trygt valg med Johannes på sisteetappe. Jeg opplever ikke det som en diskusjon. Han leverer varene og det er ikke noen grunn til å gjøre noen forandring.

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad mener russerne ikke kunne gjort så mye annerledes.

– Russerne gjorde som forventet, men skulle de ha vunnet burde nok Bolsjunov ha kjørt hardt allerede fra start. Likevel er jeg redd Retivykh da ville fått det for tøft med å forsvare ledelsen i front.

– Bolsjunov sikrer medalje til Russland med sin taktikk, og har dessverre ikke en sterk nok makker. Valnes er bedre enn Retivyhk i dag, og da blir summen av Høsflot Klæbo og Valnes bedre enn Bolsjunov og Retivykh.

Sergej Ustjugov har allerede reist hjem fra mesterskapet med en skade. Skinstad tror han er en mann som kunne endre ligningen for Russland.

– Hadde Russland stilt med Ustjugov i toppform, i tillegg til Bolsjunov, kunne dette blitt veldig spennende!