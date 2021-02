Arsenal sprudlet i snuoperasjon

Leicester – Arsenal 1–3 (1–2)

Martin Ødegaard startet på benken for Arsenal, men kom inn tidligere enn antatt, og var med på snuoperasjon som sikret Arsenal-seier.

Emile Smith-Rowe måtte ut med skade, dermed kom Ødegaard inn etter 42 minutter. Drammenseren bidro ikke med målpoeng, men var tredje sist på den siste scoringen.

– Jeg synes vi var modne i dag og kontrollerte kampen, sier målscorer David Luiz etter kampen.

– Reaksjonen vår etter Leicester-målet var den viktigste delen av vår prestasjon i dag, legger Alexandre Lacazette til.

Med seier klatret Mikel Artetas menn til 9.plass, forbi Leeds og Tottenham.

– Jeg er veldig stolt av laget og måten vi reagerer på når vi får en skuffende start. Etterpå ser vi bra ut, det ser ut som vi har selvtillit, sier Arsenal-mangeren.

Snuoperasjon i første

Leicester var tidlig frampå og tok ledelsen allerede etter seks minutter. Midtbane-spiller Youri Tielemans kom seg fri på høyresiden og plasserte ballen ned i det lengste hjørnet.

For gjestenes del tok det lengre tid før ballen lå i nettet. Med seks minutter igjen av førsteomgang slo Willian inn et frispark inn på pannebrasken til David Luiz. Midtstopperen fikk stå helt alene og utlignet for Arsenal.

– For et hodestøt! brølte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

"The Gunners" sa seg ikke fornøyd med én scoring før pause. Et avslutningsforsøk fra Nicolas Pepe gikk opp i armen på Wilfred Ndidi, og det ble dømt straffespark til Arsenal.

STRAFFESCORING: Franskmannen Lacazette satte inn ligamål nummer ni denne sesongen. Foto: Rui Vieira

Fra krittmerket var Alexandre Lacazette sikker, sendte målvakt feil vei og London-laget i ledelsen.

– Deilig for Arsenal å gå inn til pause med en 2–1–ledelse, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Fortsatte kjøret etter pause

Pepe leverte en god kamp og kronet prestasjonen med en scoring. Kort tid etter pause utnyttet gjestene ubalanse i Leicester-laget.

Ødegaard kombinerte med Pepe, og fant Willian ute til venstre, som igjen sendte ballen inn foran mål. Der fikk Pepe en enkel jobb med å sette inn 3–1 for Arsenal.

– Det er en lekker kontring! kommenterte Osnes.