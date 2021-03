Nissan var svært tidlig ute med sin elektriske Leaf. En modell som allerede er et godt stykke ut i andre generasjon. Siden introduksjonen i 2010, er det solgt over 500.000 eksemplarer. Det er mer enn noen andre elbiler på markedet.

Like hyggelige tall er det for Nissan Norge. Det er nemlig solgt over 65.000 Leafer her til lands. Uten tvil den mest solgte elbilen.

Men bortsett fra Leaf og den elektriske flerbruksbilen E-NV Evalia (som også er tilgjengelig som varebil), er det ikke andre helelektriske Nissan-modeller å velge mellom.

Det endrer seg i løpet av året. Da er det nemlig duket for SUVen Ariya. Egentlig skulle den vært her allerede. Men forsinkelser, hovedsaklig som følge av Covid-19-pandemien, har gjort at kundene har måttet vente.

Nå nærmer det seg imidlertid lansering.

Nylig var en før-produksjonsmodell av Aryia på Norges-besøk

Bestillinger fra sommeren

– Vi åpner opp for bestillinger fra sommeren. Planen er at produksjonen skal starte i oktober, og at vi kan komme i gang med leveringene til kunder i Norge mot slutten av året. Norge er høyt prioritert, lover PR-ansvarlig i Nissan Norge, Knut Arne Marcussen.

Dermed er det mye som tyder på at Ariya-navnet vil være godt synlig på registreringsstatistikken fra starten av 2022.

Nissan har så langt være gode på å få levert ut biler raskt. En av fordelene de har, mot mange andre konkurrenter, er at de i stor grad har biler klare til utlevering mer eller mindre på dagen. Mange andre merker opererer med relativt langt ventelister.

Nissan GT-R - dette er drømmebilen for mange

Ariya får et sporty design, med coupelignende taklinje.

Pris

Ariya går rett inn i klassen for elektriske familie-SUVer. Bilen er 4,6 meter lang. Den kommer med to batteripakker, mulighet for 4x4, relativt rommelig bagasjerom, dessuten blir den godkjent for taklast og kan trekke tilhenger på inntil 1.500 kilo.

Minste batteripakke er på netto 63 kWt. Rekkevidden her er estimert til 360 kilometer. Den største batteripakken er på 87 kWt, også dette netto. Her opererer Nissan med en rekkevidde på 500 kilometer. Disse tallene er ikke endelige, ifølge Nissan er det mulig at WLTP-rekkevidden blir noe høyere enn dette.

Prisene Ariya vil ifølge Marcussen starte på rundt 450.000 kroner for en godt utstyrt innstegsmodell. Toppmodellen, med det største batteriet og firehjulsdrift, vil havne rundt 600.000 kroner.

Dette begynner å bli en ekte sjeldenhet

Bagasjerom

På hurtiglading skal største batteripakke kunne ta imot 130 kW. På 30 minutter skal du kunne lade opp 300 kilometers rekkevidde, dette er naturligvis avhengig av helt optimale forhold.

Innvendig skal plassen være blant de beste i klassen. Bagasjerommet er på 468 liter i utgaven med forhjulstrekk. Utgaven med 4x4 har en ekstra elmotor bak, denne stjeler noe plass og dermed ender bagasjerommet her på 415 liter.

Baksetet er delt 40/60, nedslått gir det helt flatt gulv. Her er det også rom under selve bagasjeromsgulvet. Inne i bilen er det en stor senterkonsoll, som er skyvbar i lengderetningen.

Et slikt interiør er det ingen Nissan-kunder som har vært vant med.

Nyskapende interiør

At Ariya er en viktig modell for Nissan, vises blant annet i interiøret. Her går man helt nye veier, sammenlignet med de andre modellene i sortimentet. Første og fremst er det rent og minimalistisk – men også moderne og nyskapende.

I motsetning til en del andre, er det valgt å ikke gå for en "ipad"-lignende, stående skjerm til infotainmentsystemet. I stedet er det to 12,3" brede skjermer plassert ved siden av hverandre, høyt oppe på dashbordet.

Ariya får også en helt ny knappe-løsning. Der de fysiske knappene er borte, og i stedet er bakgrunnsbelyst og integrert i selve listene. Det ser i alle fall svært elegant og stilig ut, så får vi se hvor brukervennlig det er i praksis.

I mellomtiden har Nissan ambisjoner om å selge like mange biler i 2021, som i fjor. Da endte Leaf på fjerdeplass over de mest solgte modellene.

"Knappene" til klimaanlegget er integrert i selve listen.

Her kan du lese mer om Nissan Ariya

Video: Vi var på plass, da Nissan Ariya ble avduket i Tokyo:

Fikk du med deg dette? Leaf gikk kraftig opp i pris