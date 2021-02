Stort snøras – politiet ber folk være obs

Søndag gikk det et forholdsvis stort snøras i Breivikeidet i Tromsø. Det er trolig ikke personer involvert, men politiet ber folk være obs på den store snøskredfaren.

Politiet i Troms melder like etter klokken 12 søndag at det har gått et forholdsvis stort snøras i i Breivikeidet.



Skredet stanset rundt 300 meter fra veibanen.



– Det er ikke tegn som tyder på at det er personer involvert, men det all grunn til å være obs på snøskredfaren i distriktet, opplyser politiet.