Norge havnet utenfor medaljene – Sverige med nytt sprintgull

Se VM-stua forklare nedturen i videovinduet øverst.

Den svenske superduoen Maja Dahlqvist og Jonna Sundling var storfavoritter før VM-lagsprinten søndag, og svenskene skulle vise seg å leve opp til favorittstempelet.

Svenskene fikk med seg Russland og Sveits og gjorde opp om gullet mens Norge aldri var med i medaljekampen. Det endte med en 6. plass, hele 19 sekunder bak vinneren.

Sverige vant spurten med Sveits, mens Russland fikk det svært tungt og tapte kampen om bronsen til Slovenia.

Dermed ble det en skuffende norsk dag for de norske jentene, som det tross alt var knyttet en del forventninger til etter en sterk start på mesterskapet.

Maiken Caspersen Falla viste storform med sin sølvmedalje på den individuelle sprinten og hadde med seg Tiril Udnes Weng som også kom på en sterk 6. plass torsdag.

– Vi hadde håpet på mer, det må jeg ærlig innrømme, men det er mange sterke lag. Vi visste at vi måtte prestere litt over topp, men i dag var vi kanskje litt under pari, sier Tiril Udnes Weng til NRK.

– Jeg merket i semifinalen at det var en tung dag. Jeg er skuffet over å få en så tung dag i VM. Dessverre har jeg hatt litt for mange sånne dager det siste året, sier Maiken Caspersen Falla til NRK.

– Det er kjedelig, spesielt når jeg er på lag med Tiril. Når man går for Norge, hadde det vært bedre om jeg fikk denne dagen på sprinten. Jeg ga alt jeg hadde, men jeg hadde ikke mer igjen.

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad mener likevel at resultatet ikke var overaskende.

– Det er de beste lagene som tar medaljene. Norge er ikke blant de beste lagene på papiret, sier TV 2s langrennekspert Petter Skinstad i VM-stua.

– Men dette er bare positivt for sporten. Vi må tåle dette.