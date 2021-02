Fyrer løs mot hjembyen etter koronakritikk av Oslo: – Spar meg, Molde!

Ordføreren i Molde Torgeir Dahl har vært i hardt vær etter at han uttalte til VG at Oslo ikke gjør en god nok jobb med koronahåndteringen. Dette har ført til kraftige reaksjoner i sosiale medier.

Forfatter og influencer Linnéa Myhre er selv fra Molde. Hun skriver på Twitter at Molde skal «Stikke tilbake til Egon and stop harassing us». TV 2 har vært i kontakt med Myhre, men hun ønsker ikke å utdype kritikken.

SPAR MEG, Molde. Dere har én restaurant og to innbyggere.

Myhre får støtte fra moldenser Stine Melbø. De to har sammen podcasten «Venner av internett». Melbø skriver i et svar til komiker Einar Tørnquist at det var gøy å være moldenser på torsdag. Da gikk MFK videre i Europa League. Hun hinter imidlertid om at det ikke er fullt så gøy i dag, etter Oslo-kritikken til ordfører Dahl.

– Dårlig lederskap

Ordfører Torgeir Dahl sier til TV 2 at det er lederskapet han er kritisk til i Oslo.

– Jeg tror man har merket seg denne labiliteten fra Johansen hvor han sier en ting en dag og noe helt annet en annen dag. Det er symptom på dårlig lederskap.

Molde-ordføreren mener dette sliter på Oslo-borgernes tålmodighet, og at det får konsekvenser for resten av landet.

– Det er vår bekymring også fordi smitten importeres fra Oslo til kommuner ellers i landet.

Mener Oslo gjør en god jobb

FHI forsvarer derimot Oslo.

– Oslo og nabokommunene har gjort og gjør en veldig sterkt innsats mot epidemien, sier Preben Aavitsland til VG.

Raymond Johansen har ikke anledning til å kommentere saken, men sier til VG at Dahl heller burde takke Oslo-folket.

– Dahl burde benytte anledningen til å takke Oslo-folk for den innsatsen de har gjort og den tiltaksbyrden de har båret for å bremse smittespredning til resten av landet.