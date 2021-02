Over to millioner donert for å redde Torgers syn

Over to millioner kroner har blitt samlet inn for at Torger Inge Sætre (28) skal kunne ta en operasjon som redder synet hans. Frp-nestleder Sylvi Listhaug tar saken til Stortinget.

Lørdag fortalte TV 2 om 28 år gamle Torger Inge Sætre som står i fare for å bli blind fordi operasjonen han trenger er for dyr til at staten vil tilby den.

Sætre har øyesykdommen Retinitis Pigmentrose (RP), og synet forsvinner gradvis. Får han ikke operasjonen han trenger innen han blir helt blind, kan han ikke få synet tilbake.

– Det haster

Saken har skapt enormt engasjement, og Spleisen som Sætre opprettet har nå samlet inn over to millioner kroner. Han sier til TV 2 at han synes det er rørende å se alle som bryr seg.

Torger Inge Sætre (27 år) har øyesykdommen Retinitis Pigmentrose (RP), dersom han ikke får behandling blir han blind. Men staten mener medisinen er for dyr. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg vil si tusen hjertelig takk, det betyr ekstremt mye for meg, sier han.

Selv om det nå ser ut til han selv kan ta operasjonen privat i utlandet, tar han ikke seieren på forskudd. Sætre mangler litt over en million, dessuten er det flere i Norge som trenger behandlingen, derfor må operasjonen godkjennes, sier han.

Broren hans er en av dem som også trenger operasjonen.

– Han ser også veldig dårlig. Det er ikke så lenge til han sitter i min situasjon og har ekstremt dårlig syn, sier Sætre.

Nå håper han at politikerne tar saken på alvor, og at det ikke blir en liten blest som går over. Ord må bli til handlinger.

– Jo lenger vi venter, jo mindre får vi ut av operasjonen. Så det haster egentlig for alle oss, sier Sætre.

– Forferdelig

Sætres situasjon skaper også politisk engasjement. Sylvi Listhaug, som er foreslått til å ta over ledervervet i Frp etter Siv Jensen, sier hun vil ta opp saken med helseminister Bent Høie i spørretimen på Stortinget.

– Her har du en mann i sin beste alder med livet foran seg, også skal ikke Norge stille opp og gi han den behandlingen som kan redde synet. Det syns jeg rett og slett er forferdelig, sier lederkandidaten.

ENGASJERT: Sylvi Listhaug mener tilbud om behandlinger må vurderes mer individuelt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I 2019 ble Beslutningsforum med knapp margin lovfestet. Da forslaget ble vedtatt var Listhaug eldre- og folkehelseminister, og Frp stemte for forslaget. Hun er ikke redd for å snu.

– Jeg mener det er grunn til å se på det på nytt, når det tydeligvis ikke fungerer. Da har vi ingen prestisje i det. Det viktigste er at folk får hjelp, sier Listhaug.

På spørsmål om hvor pengene skal tas fra, peker hun på kutt i bistand, innvandring og byråkrati i helsevesenet.

– Når vi vet hvor mye det betyr for et enklere liv, muligheter til å komme i jobb, rett og slett ha hele fremtiden foran seg, så er det småpenger i den store sammenhengen, sier Listhaug.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser om at systemet for Nye Metoder, som tar beslutningene rundt hvilke behandlinger som skal være lov i Norge, er under evaluering etter oppdrag fra Stortinget. Evalueringen vil være klar høsten 2021.