Risikerer store koronabøter etter fest: – De gjemte seg under senger og i skap

Natt til lørdag ble det innført en ny koronaforskrift i Bodø, som blant annet sier at en husstand maks kan ha fem gjester på private sammenkomster.

Natt til søndag fikk politiet flere meldinger om en fest i en enebolig i kommunen.

– Da vi kom til stedet, så var det veldig stille. Politiet valgte likevel å gå inn i huset, og oppdaget at det lå mange sko i gangen, samtidig som de hørte lyden av romstering rundt om i huset, forteller operasjonsleder Kenneth Magnussen.

– Etter hvert viste det seg at ungdommene hadde gjemt seg under senger og i skap. Det var tydelig at de ikke ønsket å bli funnet, men jeg vet ikke noe om hva de sa til politiet.

200.000 kroner

De totalt 10 festdeltakerne, inkludert arrangøren, er ifølge Magnussen i «17-18-årsalderen».

– Det jeg vet, er at de ikke var samarbeidsvillige. De ville eksempelvis ikke dele personalia og lignende.

Samtlige av festdeltakerne ble anmeldt.

– Den lokale forskriften sier at brudd på bestemmelsene kan bøtelegges med inntil 20.000 kroner per person, sier Magnussen. Deltakerne kan dermed risikere å bli bøtelagt med totalt 200.000 kroner for festen.

Fest i Harstad

Natt til søndag innførte også Harstad kommune en ny lokal koronaforskrift, som følge av en smitteoppblomstring i kommunen. Der er det nå heller ikke lov til å arrangere eller delta å fester med flere enn fem deltakere.

Litt etter at forskriften var blitt innført, ved midnatt, fikk politiet et tips om en fest i et lokale i Harstad.

Politiet skriver på Twitter at det var langt flere til stede på festen, enn det som er tillatt.

– Ut i fra det jeg ser i loggen, så var det en gjesteliste på 27 personer. Om det var så mange der, det vet jeg ikke, sier operasjonsleder Lennart Steffensen.

I dette tilfellet ble bare festens arrangør anmeldt.

– Men vi har også kontroll på de andre involverte, sier han.

– Sånn har det blitt

Klokken 15.52 skrev Vest politidistrikt på Twitter at de i løpet av natten har mottatt 42 meldinger om forstyrrelser av natteroen, og at de ikke hadde kapasitet til å respondere på alle meldingene.

– Vi har løst noe av det med muntlige pålegg, men det har ikke vært noen store hendelser, sier operasjonsleder Terje Magnussen.

Han forteller at meldingene for det meste har handlet om at det har blitt spilt høy musikk.

– Sånn har det blitt. Vi har jo ikke noe uteliv nå, så da går det litt i den retningen at man heller blir hjemme og spiller musikk der, sier Magnussen.

Politiet i Vest har ikke registrert noen brudd på koronabestemmelsene i løpet av natten.

– For vår del, så har det for det meste handlet om at folk ringer inn og er bekymret for at andre bryter med koronareglene, men det stemmer jo ikke alltid.