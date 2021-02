Åtte pågrepet under koronademonstrasjon i Danmark

I alt åtte personer er pågrepet i København i forbindelse med en demonstrasjon mot koronatiltakene i Danmark. Flere ble pågrepet for vold og bruk av fyrverkeri.

Den ene av dem gikk til angrep på politiet da han ble pågrepet for brudd på fyrverkeriloven, mens tre andre er anholdt for kasting av fyrverkeri.

Til sammen åtte personer ble pågrepet i demonstrasjonen som ellers gikk rolig for seg, opplyser politiet. Det var en gruppe som kaller seg Men in Black som lørdag viste sin misnøye mot danske koronarestriksjoner. Gruppen oppfordrer blant annet folk til å ikke bære munnbind, og går også under navnet Sortkledd Motstand.

Opp mot 1.200 personer deltok i protesten i hovedstaden, blant dem leder Rasmus Paludan i det ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs.

Det ble også demonstrert i Aarhus mot landets koronatiltak.