Nye anklager mot skandalerammet guvernør – granskes av dommer

Det fortsetter å storme rundt New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Nå står nok en tidligere ansatt frem og anklager demokraten for seksuell trakassering.

Dette er andre gang på få dager at guvernøren anklages for seksuell trakassering av tidligere ansatte.

Charlotte Bennett, som var Cuomos assistent og helsepolitiske rådgiver frem til hun sluttet i november, sier til New York Times at guvernøren stilte henne en rekke upassende spørsmål.

Aldersforskjell og sexliv

Cuomo skal blant annet ha spurt om detaljer fra sexlivet hennes, hvorvidt hun var monogam og om hun noensinne hadde hatt sex med eldre menn.

Ifølge 25 år gamle Bennett fant den mest ubehagelige episoden sted i fjor sommer, da hun var alene med Cuomo på guvernørens kontor.

Her hevder den tidligere rådgiveren at Cuomo stilte henne en rekke private spørsmål, deriblant om hva hun mente om aldersforskjell i forhold. Guvernøren skal også ha sagt at han var åpen for å innlede forhold med kvinner i 20-årene.

Skal granskes

I en uttalelse til avisa sier Cuomo selv at han har hatt en mentor-rolle for 25-åringen, og at han «aldri prøvde seg på Bennett», eller at han noen gang hadde ment å oppføre seg på en upassende måte.

New Yorks guvernør har beordret en uavhengig granskning av saken, og ber delstatens innbyggere vente med å trekke konklusjoner.

– Denne situasjonen kan ikke og bør ikke løses i media. Jeg mener at den beste måten å få frem sannheten er en grundig ekstern granskning og jeg ber alle delstatens ansatte om å hjelpe til med dette, sier Cuomo.

Guvernørens advokat Beth Garvey opplyser at den tidligere føderale dommeren Barbara Jones vil lede granskningen.

– Ukomfortabel og redd

Ifølge Bennet skal Cuomo har klaget over at han følte seg ensom under pandemien, og klaget over at han «ikke engang kan klemme noen». Guvernøren ville deretter vite hvem Bennett hadde klemt sist.

Assistenten prøvde å unngå spørsmålet ved å svare at hun svanet å klemme foreldrene sine, men det godtok ikke Cuomo.

– Nei, jeg mener, virkelig klemt noen? skal Cuomo ha spurt.

Til tross for at guvernøren aldri forsøkte å berøre henne, gjorde episoden sterkt inntrykk på 25-åringen.

– Jeg forsto at guvernøren ville ligge med meg, og følte meg forferdelig ukomfortabel og redd. Jeg lurte på hvordan jeg skulle komme meg unna og antok at jeg var ferdig i jobben, sier Bennett til New York Times.

Toppolitiker reagerer

Assistenten varslet om hendelsen internt, og ble raskt flyttet over i en ny stilling som helsepolitisk rådgiver. Hun sier at hun ikke presset på for en etterforskning, ettersom hun var fornøyd i den nye jobben.

Anklagene fikk ingen konsekvenser for guvernøren, men det kan snart forandre seg. Demokratenes leder i delstatssenatet, Andrea S. Cousins, krever en full etterforskning av anklagene.

– De gjentatte anklagene er svært forstyrrende og bekymringsverdige. Oppførselen som beskrives har ingen plass i arbeidslivet. En helt uavhengig etterforskning må begynne umiddelbart, sier Cousins i en uttalelse lørdag kveld.