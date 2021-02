Thingnes Bø om favorittlaget Newcastle: – Jeg fikk sjokk

– Som Newcastle-supporter er du vant til at hvis du skal få glede av fotballen, så må du kanskje finne det andre plasser. Det er alltid et håp om at det skal bli bra, men jeg må innrømme at jeg fikk sjokk da jeg innså at de er så nærme nedrykk, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Thingnes Bø gjestet TV 2s Premier League-sending lørdag før Newcastle-Wolverhampton. Skiskytterstjernen har vært stor fan av laget fra han var liten.

FOTBALLFAN: Du ser som oftest Johannes Thingnes Bø slik som dette. Men skiskytteren har et stort fotballhjerte. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Jeg er jo oppfostret som Newcastle-supporter via eldstemann i familien. Det har vært mange seige år, men det er jo det som er det fine med fotballen: At du har et hjerte for et lag, og håper i det aller lengste at det skal gå skikkelig bra, sier han.

Men ting har ikke gått Newcastles vei denne sesongen. «The Magpies» ligger på 17. plass i Premier League - bare fire poeng fra nedrykk.

– Du kan bytte kone, men du kan ikke bytte fotballag, sånn er det jo litt. Hvis det var mulig å bytte, så hadde jeg sikkert gjort det. Men det er jo en del av sjarmen, sier stryningen.

– Føler oss litt snytt

Flere supportere har ytret sin misnøye overfor klubbeier Mike Ashley. Før årets sesong holdt klubben på å bli kjøpt opp av kontroversielle Mohammed bin Salman, som er kronprins i Saudi-Arabia.

Selv om mange Newcastle-supportere gjerne vil ha inn en rik eier, er det også mange som var skeptiske til at løsningen blir et autoritært regime. Thingnes Bø inkludert.

– Man er jo sugen på suksess, og av og til kan kanskje jaget etter suksess gjøre folk blind på andre ting. Når jeg fikk det litt på avstand var jeg glad det ikke skjedde. Jeg vil veldig gjerne at kubben skal bli kjøpt opp. Helst av noen med masse penger som kanskje har et litt bedre verdigrunnlag bak seg, forklarer skiskytteren.

MIKE ASHLEY: Klubbeier av Newcastle United. Foto: Scott Heppell

Han tror at Newcastle trenger en ny giv, og er usikker på om manager Steve Bruce og Mike Ashley er riktige personer for det.

– Men man vet jo aldri: I idrett går det i bølgedaler. Noen år er det noen som blomstrer opp, og det er det håper vi Newcastle-supportere virkelig brenner for hvert eneste år. Vi føler oss litt snytt, men hvem vet hva som skjer neste år?

Skuffende VM

Thingnes Bø kom akkurat hjem etter VM i skiskyting i slovenske Pokljuka. VM-helten fra i fjor tok ingen individuelle gull i år.

– Det var litt tungt å komme hjem, men det er lett å bytte om når du møter de nære hjemme. Da blir VM litt ufarlig, sier Thingnes Bø og fortsetter:

– Man nullstiller jo alltid. Nå når VM gikk dårlig for min del, så har jeg jo troen på neste VM, og sånn er det med Newcastle og. Jeg følger veldig godt med i august og september, også mister jeg litt motivasjonen litt ut over vinteren, sier han og ler.

Skiskytteren spøker med at klubben i hans hjerte kanskje burde ta en tur ned igjen til Championship, så han kunne fått litt mere glede fra kampene.

– Om det blir en tur ned i championship, så kan det i hvert fall bli litt hyggeligere å se målscoringer mens jeg er på World Cup, avslutter han.