Norsk husmor i kalifatet

En varm sommerdag i 2014 fikk jeg en telefon fra Islamsk Råd. En desperat far hadde henvendt seg til dem med en hemmelighet som han hadde båret på i halvannet år. Datteren hans hadde stukket av til Syria med en av Norges mest kjente ekstreme islamister, Bastian Vasquez.

Sønderknust familie

Den norsk-pakistanske faren ville møte meg slik at TV 2 kunne intervjue ham. Uten navn og ansikt og med forvrengt stemme. Han ville ikke at noen skulle få vite at det var hans datter som hadde rømt. Han håpet på at et anonymt intervju kunne beskrive maktesløsheten til han og resten av familien. Han tenkte at en nyhetssak kanskje kunne vekke oppmerksomheten til norske myndigheter.

Skam og skyld

I intervjuet med TV 2 fortalte han at datteren angret og at hun ble holdt innesperret for å lage mat og vaske. Faren forsøkte å hjelpe og klarte til og med å reise inn til Syria for å få henne ut. Det gikk ikke. Jeg husker godt det sterke møtet med ham på Rådhuskaia. Familiefaren gråt under store deler av intervjuet og fortalte at livene deres var ødelagt. Han var i tillegg livredd for skammen hvis historien ble kjent i det norskpakistanske miljøet.

Mandag, snart sju år senere, starter rettsaken mot datteren hans i Oslo tingrett. Den 30 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i verdens verste terrororganisasjon, Islamsk Stat. I seks år bodde hun i Syria. I denne perioden var hun gift med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Oslo-kvinnen ble hentet hjem av norske myndigheter for ett år siden. Da satt hun i flyktningleiren Al-hol i Syria. Hovedargumentet til regjeringen var at det eldste barnet hennes, som på den tiden var fem år, var i livsfare.

Livet i IS

Statsminister Erna Solberg rettferdiggjorde hjemhentingen slik: «Kan vi se på at dette barnet ikke får hjelp og kanskje blir alvorlig mer syk? I ytterste tilfelle kan dø». Dette humanitære aspektet var selve premisset for at den lille familien ble hentet ut. En avgjørelse som førte til at Fremskrittspartiet valgte å gå ut av regjeringen. Jeg er en av journalistene som de neste ukene skal følge rettsaken i sal 250 i Oslo tingrett. Der blir fokuset til påtalemyndigheten livet på innsiden av den blodtørstige terrorgruppa.

De kommer til å argumentere for at den norsk-pakistanske kvinnen frivillig reiste inn til Syria, og at hun deltok i IS ved å passe på hjem og barn, slik at mennene hun var gift med kunne krige for det såkalte kalifatet. Tobarnsmoren vil på sin side hevde at hun ble holdt tilbake mot sin vilje, at hun bare var en husmor og at hun er et offer. Allerede på dag en vil hun starte å forklare seg. Det er første gang offentligheten kommer til å få innblikk i historien til en kvinne fra Norge som reiste og levde blant IS, og som kom tilbake i live.

Løgner i retten

De andre IS-rettsakene har handlet om menn som reiste til Syria. Rus, kriminell bakgrunn og manglende utdanning har vært en fellesnevner. Sosiale tapere som var nyfrelste og sårbare. Jeg har dekket nesten alle disse sakene, og for hver gang ble islamistene mer og mer avkledd. De snakket usant i avhør og de løy i retten. Halvparten forklarte at de dro for å hjelpe sivilbefolkningen. En hevdet han havnet i Syria ved en feil. En annen påstod at han dro til gal leir. En tredje sa han ikke visste at IS var en terrororganisasjon. Dommerne fikk høre ganske mye rart, for å si det mildt. Men retten trodde ikke på noen av bortforklaringene. Alle de tiltalte ble dømt til flere år i fengsel, og ingen gikk fri.

Mer enn ti kvinner fra Norge

Nå blir det interessant å se hva tobarnsmoren fra Oslo vil si om hva hun drev med i Syria fra 2013 til 2019. Jeg håper rettsaken belyser hvordan terrorstaten IS ble bygd opp. Hvordan klarte de å lokke til seg tusenvis av kvinner fra hele verden? Deriblant mer enn ti fra Norge. Hvem radikaliserte dem i Norge? Det vi vet er at kvinnene var sentrale i propagandavirksomheten til IS. Glamorøse skildringer på sosiale medier sørget for at flere reiste. Oppgaven til kvinnene var å sikre at IS-krigerne hadde det godt på hjemmebane. Det ville motivere dem på slagmarken, mente IS. Og så skulle kvinnene føde barn som kunne bli neste generasjons krigere.

Vil få strafferabatt

Et sentralt spørsmål i denne saken er derfor om den tiltalte kvinnen var i Syria frivillig eller om hun ble tvunget til å bli der. Et annet spørsmål er hvor mye straff hun skal få ved en eventuell domfellelse. På papiret risikerer kvinnen inntil seks års fengsel for det hun er tiltalt for, men så lang dom får hun ikke. Årsaken er at hun fra dag en har samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste i avhør. Hun har snakket mye og lenge om seg selv og andre norske jihadister. For dette vil hun bli belønnet med en strafferabatt av påtalemyndigheten. Det er helt sikkert noen ekstreme islamister i Norge som ikke kommer til å like det kvinnen vil avsløre i retten.

Ble Norge lurt?

I tillegg til selve straffesaken er det også noen andre ubesvarte spørsmål. Det første er de økonomiske og menneskelige ressursene på å få kvinnen og barna hjem. Hvor mange ganger prøvde myndighetene å få det til før de lyktes? Var norske liv noen gang i fare? Hvor mye har alt dette kostet oss? Et annet spørsmål er helsetilstanden til den tiltaltes sønn. Var han alvorlig syk eller ikke? Da tenker jeg ikke på diagnosen til barnet. Han er uskyldig og må skjermes. Men det er nå en gang slik at moren er tiltalt for å ha vært med i en terrororganisasjon som drepte og voldtok tusenvis av mennesker. Da burde kanskje noen avklare om norske myndigheter ble lurt eller ikke. Landet havnet tross alt i en regjeringskrise.