Sørloth matchvinner på overtid for Leipzig

Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3-2

Alexander Sørloth ble matchvinner for Leipzig i 3-2-seieren over Borussia Mönchengladbach.

Sørloth fikk spille de siste 45 minuttene for RB Leipzig mot Gladbach. Leipzig lå under 0-2 ved pause, men når trønderen kom inn på endret kampbildet seg.

Først scoret Sørloth etter en retur, men målet ble korrekt annullert for hands.

Like etter slo trønderen et innlegg som endte hos Christopher Nkunku, som reduserte for hjemmelaget. Danske Yussuf Poulsen sørget for 2-2 med et skudd fra distanse.

På overtid stanget Sørloth inn seiersmålet.

Dermed er Leipzig tett bak serieleder Bayern München, som vant 5-1 over Köln tidligere lørdag. Bare to poeng skiller lagene i toppen av tabellen.

Saken oppdateres!