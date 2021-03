Bakke tror Leeds kan bli et topplag igjen

Den tidligere Leeds United-spilleren er svært imponert over gamleklubben.

– Det er over all forventning. Jeg er imponert over måten de spiller på, hvordan de dominerer kampene. Poengene er en ting, men spillestilen og måten de spiler på sitt beste er ekstremt moro å se på, sier Eirik Bakke til TV 2.

Bakke spilte for Leeds United fra 1999 til 2006. Nordmannen fikk til sammen 143 kamper for klubben.

Han er godt fornøyd med det Leeds-manager Marcelo Bielsa har fått til på sine tre år i England.

– Får Bielsa fortsette å bygge og får inn to-tre nye spillere, er jeg ganske sikker på at vi vil ta ytterligere steg. Men nå tror jeg vi skal være fornøyde med sånn situasjonen er, forteller Bakke.

Ellevill målfest

Nyopprykkede Leeds ligger på tiendeplass i Premier League i med 35 poeng på 26 kamper. Lørdag tapte de hvite 0-1 mot Aston Villa.

– Med fem poeng til, så holder de seg. Og det er Leeds-supporterne fornøyde med. Jeg tror det er viktig at vi er edruelige. Vi vil fort opp til topp 5 og 6. Likevel tror jeg det er fullt mulig å bygge noe, og at de kommer seg helt til toppen igjen, sier den tidligere Leeds-spilleren.

MÅLFEST: Marcelo Bielsa har sørget for festfotball på Elland Road. Foto: Peter Powell

Leeds er det laget som har flest mål involvert i sine kamper med hele 43-44 i målforskjell. Det er totalt 87 mål på 26 kamper.

– Da jeg var der i sju sesonger, så var det intensivitet som gjaldt. «Dirty-Leeds» skal være hardt å møte. Det ligger litt i ryggraden der. Jeg er imponert over måten de spiller på, for det er skikkelig god Leeds-fotball, sier Bakke og legger til:

– Men med Leeds vet en aldri. Når en forventer noe, så får en plutselig en rett i trynet. Men vi får se.

Raphinha-fan

Raphinha er blitt en av de virkelige favorittene på Elland Road. Det er han også hos Bakke.

Brasilianeren kom til Leeds fra franske Rennes før sesongen og har bidratt med underholdning og ti målpoeng i Premier League for hvittrøyene.

– Han har gjort veldig mye bra med å finne spillere som passer inn i laget. Det virker som en sammensveiset gjeng.

STJERNESKUDD: Brasilianske Rapinha har virkelig levert varene for Leeds United. Foto: Gareth Copley

Til tross for at det ble tap mot Aston Villa lørdag var TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller imponert over Rapinha.

– Han var veldig kjapp til å spille seg varm i drakten, men nå er han glodheit. Han er en helt rå spiller. Hver gang han får ballen er det lekre touch. Han er spesiell. Det er Leeds sin beste spiller, sa Stamsø-Møller.