Omplasseringshunden ingen ville ha reddet livet til sin nye eier

The Ramapo-Bergen Animal Refuge i New Jersey tar imot hunder som ikke har noe annet sted å være. Det var hit Sadie kom da ting så som mørkest ut.

– Vårt formål er å ta inn de som ikke har noe annet sted å gå. Slik var det med Sadie, sier sjef Megan Brinster, til CBS News.

Schäferen Sadie veide nesten 45 kilo og hadde problemer med menn. Derfor ble hun avvist ved tre dyreherberger. Det var også derfor Brian Myers valgte å adoptere henne i oktober i fjor.

– Jeg adopterte henne i visshet om at hun hadde problemer med menn. Jeg merket at hun var en flott hund, og bestemte meg for å adoptere henne i løpet av de første 30 minuttene, sier Myers til herbergets Facebook-sider.

– Jeg klarte å jobbe gjennom problemene hun hadde, og lovet å gi henne det hjemmet og den kjærligheten hun fortjente. Det var den beste avgjørelsen jeg kunne tatt fordi hun er ekstremt kjærlig og min beste venn.

Myers trodde det var han som reddet Sadie. Lite visste han da om at rollene snart ville bli snudd.

Reddet eierens liv

Da Myers fikk slag kan han nemlig prise seg lykkelig over at han hadde en god venn på fire bein ved sin side.

– Etter å ha vært syk med covid i desember og januar fikk jeg slag. Jeg forstod ikke at jeg hadde det fordi jeg sov. Da jeg stod opp for å gå på do om natten falt jeg rett ned på gulvet, og klarte ikke komme meg opp, sier Brian.

BESTEVENNER: Mot alle odds har Brian og Sadie knyttet et veldig sterkt bånd. Foto: Ramapo-Bergen Animal Refuge

– Sadie kom løpende til meg, og var veldig bekymret. Hun slikket meg i ansiktet og forsøkte å holde meg våken.

Han forsøkte å få tak i mobiltelefonen, men den var for langt unna til at han kunne nå den.

Myers tok tak i Sadies halsbånd, og hunden dro han bort til telefonen.

– Så vidt jeg vet har hun aldri blitt trent som tjenestehund eller lignende.

– Utrolig lojale

Brinster forteller at omplasseringshunder ofte er utrolig lojale.

– Når du har en hund som har mistet noe, alle hunder som kommer hit har mistet en familie, en person, eller har aldri hatt noe slikt. Så når de får en slik tilknytning er du hele verden for dem, sier Brinster.

Myers forteller at Sadie følger etter ham overalt hvor han går. Heldigvis også natten han trengte henne som mest.

Myers ble sendt til Englewood Heath i New Jersey den natten. Der ble han noen uker for behandling og rehabilitering. Like før han ble skrevet ut av sykehuset fikk han besøk av sin firbeinte bestevenn og redningskvinne.

– Hun hoppet rett opp på meg og kysset meg i ansiktet, slo av meg brillene og munnbindet. Jeg tenkte bare «jeg elsker denne hunden», sier eieren.

– Jeg skal bruke resten av livet på å gi henne det beste livet jeg kan. Jeg anbefaler alle å skaffe seg en omplasseringshund. Kjærligheten du gir dem får du igjen ti ganger så kraftig.