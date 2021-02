Mislykket førstehopp spolerte gulldrømmen for Granerud

Halvor Egner Granerud klarte ikke å leve opp til favorittstempelet i normalbakken. Han endte på den sure 4. plassen etter et skuffende førstehopp.

Med elleve verdenscupseirer denne sesongen gikk Halvor Egner Granerud inn i VM som den soleklare favoritten.

Men 24-åringen mislyktes i førsteomgangen i normalbakken lørdag og fikk dermed gullsjansene spolert.

Dårlige forhold, 99 meter og en trøblete landing holdt kun til en 16. plass, 10,4 poeng bak leder Piotr Zyla. Dermed ble det en svært vanskelig oppgave for den suverene verdenscuplederen i finaleomgangen.

103 meter og tre ganger 18.5 som tellende av dommerne var mye bedre takter, og Asker-gutten hoppet seg godt opp på resultatlisten. Da det gjensto fire hoppere ledet Granerud fortsatt, og det var igjen mulig å drømme om medalje.

Det endte likevel med den sure 4. plassen.

Piotr Zyla vant foran Karl Geiger og Anze Lanisek.

Revansjesugen Granerud

– Jeg er litt skuffet, men den verste skuffelsen var egentlig etter førstehoppet. Jeg har fått ristet det av meg nå. Det ble et hederlig resultat til slutt.

– Det kjentes ikke så bra ut. Jeg ble nok litt for ivrig. Det endte med å bli litt for kort og litt for stygt, sier en skuffet Granerud til TV 2 om det fatale hoppet i førsteomgangen.

– Hadde jeg gjort jobben i dag så ville jeg fint hadde mulighet til å ta medalje og vunnet. Jeg synes jeg roter det bort selv, sier 24-åringen som bekrefter at han også har følt på et visst press etter fantomsesongen.

– Jeg har kjent på nerver. Det har vært litt sitring og nervøsitet i kroppen. Det har egentlig vært litt deilig. Det er noe jeg har savnet litt i det siste. Jeg har vært veldig rolig i hele vinter, så det har vært deilig å kjenne på litt nervøsitet. Men jeg var rolig på toppen.

Nå lover han en revansjelysten utgave av seg selv resten av mesterskapet.

– Jeg skulle gjerne hoppet et par hopp til og vist hvem som er best, sier Asker-gutten.

– Og hvem er det som er best denne sesongen?

– Det er meg.

Hoppsjefen vil ikke skylde på forholdene

Hoppsjef Clas Brede Bråthen ville ikke skylde på forholdene for at det ikke ble norsk medalje lørdag.

– Halvor gjør tekniske feil og blir straffet litt hardere enn hvis forholdene hadde vært bedre, men vi må fokusere på prestasjoner og det vi kan gjøre noe med, sier hoppsjefen til TV 2.

– Jeg tenker at hvis Halvor hadde gjort et så godt hopp som han gjorde i andre omgang, så hadde han vunnet dette mesterskapet ganske klart.

Bråthen vil ikke svartmale etter 4. plassen.

– Mest av alt så føler jeg på den skuffelsen som utøveren selv opplever. Jeg har vært med altfor lenge til å tenke at dette er noe krise.

Robert Johansson endte på 6. plass etter 100 og 101 meter, mens Daniel Andre Tande ble nummer 9 etter 101 og 98 meter og Marius Lindvik nummer 14.