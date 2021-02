Ambulanse involvert i trafikkulykke

Ambulansen var under utrykning da ulykken skjedde. Ingen fremstår alvorlig skadet.

En ambulanse og en personbil var involvert i en trafikkulykke i krysset i Odalsvegen/Oslovegen i Sør-Odal lørdag. Føreren av personbilen er lettere skadet, men utover det fremstår ingen alvorlig skadet.

– Fører av ambulansen har fått et lite kutt i hodet, sier operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Atle Bernhoft von Obstfelder, til TV 2.

Begge kjøres til Kongsvinger sykehus for behandling av helsevesenet, melder politiet på Twitter.

Ambulansen var på vei til et oppdrag da ulykken skjedde, men hadde ingen pasient ombord.

Obstfelder sier det ikke tyder på at det har skjedd noe ulovlig, og at det dreier seg om et trafikkuhell i krysset.

Begge biler trenger bilberger, melder politiet på Twitter.