Bisarr dommertabbe: – Aldri sett dette på en fotballbane før

Se situasjonen i videovinduet over!

På stillingen 1–0 fikk Brighton frispark og hadde muligheten til å utligne mot West Bromwich. Midtstopper Dunk skrittet opp for å ta frisparket, mens West Brom-keeper Sam Johnstone dirigerte muren.

Så skjedde det merkelige. Mason blåste i fløyten, og Dunk tok frisparket kjapt. Johnstone sto fortsatt ved stolpen og rakk aldri bort på skuddet fra Dunk som gikk i mål.

Masons umiddelbare reaksjon er å annullere scoringen. Like etterpå blir den godkjent. Før den til slutt ble annullert på nytt av VAR.

– Dette er helt spinnvilt, rett og slett! ropte kommentator Jonas Bariås.

Frisparket måtte tas på nytt, men denne gangen var Johnstone klar og reddet forsøket fra Dunk.

– Vi har aldri sett dette på en fotballbane før, sa TV 2s Premier League-anker, Jan-Henrik Børslid.

En rasende Dunk

Etter kampen sier Dunk klart ifra om at han ikke er fornøyd med hvordan situasjon utspilte seg.

– Det er flaut, det er en forferdelig avgjørelse! Jeg spurt om jeg kunne ta det, han blåste og jeg tok frisparket, slår midtstopperen fast.

– Hvorfor kommer ikke han (dommer Mason) å snakker med pressen som meg? Når kommer han å forklarer sitt? Aldri. De gjemmer seg bare i boblen sin, legger 29-åringen til.

Brighton-kapteinen konkluderer med at dommeren ikke visste hva han gjorde, og at han mistet kontroll over kampen på det tidspunktet.

Blåste i grevens tid

I pausen ble situasjonen diskutert i studio, der kunne de konkludere med at Mason tabbet seg ut, men reddet skinnet sitt i siste liten.

– Det som skjer er at Lee Mason blåser, og så innser at han har tabbet seg ut akkurat tidsnok. For når han da blåser for andre gang, det skjer før ballen er i mål, forklarer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

– Når han rekker å blåse en andre gang så blir det riktig, legger Stamsø Møller til.

TV 2 har vært i kontakt med VAR-bussen, og får bekreftet at fordi Mason rekker å blåse på nytt før ballen går i mål, kan VAR involvere seg. Beslutningen ble at frisparket skal tas på nytt.

– Ingen grunn til å blåse på nytt

Diskusjonen i TV 2s Premier League-studio fortsatte etter kampslutt.

– Det er ingen ting i regelverket som sier at keeper må være klar når frisparket skal tas, sier Stamsø Møller.

– Vi har snakket med flere dommere som sier at han ikke har noe grunnlag til å blåse på nytt legger TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen til.

Luringen Lewis

Det er ikke først gang Lewis Dunk er involvert i denne typen situasjon. Engelskmannen gjorde nemlig det samme mot Liverpool i 2019. Forskjellen fra dagens situasjon er at på Anfield fikk han scoringen godkjent.





Se Dunks mål mot Liverpool til høyre!

– Det er ikke tilfeldig at Dunk er klar så kjapt, han skritter opp kort, og spør dommeren "Can I go?", forklarer Børslid i Premier League-studio.

Tapte kampen

For Dunk og Brighton ble annulleringen skjebnesvanger. West Bromwich vant 1-0 og kapret viktige poeng i nedrykkskampen.

Kyle Bartley ble kampens eneste målscorer da han headet inn matchvinner-scoringen på hjørnespark.

– Det var en fotballkamp man kommer til å huske for alt annet enn spillet, konstaterer Stamsø Møller.