Prøvde å reise utenlands etter positiv koronatest

En mann i 50-årene forsøkte lørdag å fly til utlandet etter å ha testet positivt for covid-19.

Politiet fikk kontroll på mannen på Gardermoen, som deretter ble kjørt hjem av en politipatrulje iført smittevernutstyr.

Mannen var på vei til Qatar da han ble stoppet på flyplassen av politiet. Han fremviste et dokument som hevdet at han hadde mottatt negativt testresultat.

– Vi har vurdert dokumentet til å være et forfalsket dokument og har tatt beslag i det, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Terje Marstad.

Mannen får et pålegg fra politiet om å overholde karantenen, og blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen.

Marstad sier mannen risikerer bøter for brudd på smittevernreglene, men at det gjenstår etterforskning som vil kunne avgjøre hva samlet straff for mannen blir.