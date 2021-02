Trippelt norsk: Gyda (18) gjorde som kusinen Johaug og ble historisk

Westwold Hansen gikk ut som nummer to etter hopprennet, kun tre sekunder bak lagvenninnen Mari Leinan Lund, mens lillesøster Marte Leinan Lund startet som nummer fire.

Men etter tre minutter var Westvold Hansen i tet og hadde rykket fra mens begge Leinan Lund-søstrene fulgte på de neste plassene.

Lettet gullvinner: – Har satt et stort press på meg selv

Men de kunne ikke gjøre noe med Gyda Westvold Hansen fra Dalsbygda.

– Dette var veldig stort. Det har egentlig vært en litt turbulent dag. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å snu humøret etter hoppingen, sier den nybakte gullvinneren til TV 2.

For tenåringen var alt annet enn fornøyd etter hoppingen, til tross for en andreplass.

JUBELDAG: Tre norske øverst på pallen. Foto: Kai Pfaffenbach

– Det var sikkert det at jeg har hatt litt press på meg de siste dagene. Da var det vanskelig å gjøre det jeg skulle. Forventningene ble for høye og så klarte jeg ikke å gjøre det tekniske slik jeg ville. Men det er læring det også, så satser vi på at jeg takler det litt bedre neste gang.

Dalsbygda-jenta tok to VM-gull for juniorer i Lahti tidligere i vinter, og var den store favoritten på forhånd.

KUSINER: Therese Johaug med søskenbarnet Gyda for noen år siden. Foto: Privat.

– Jeg skal innrømme at presset har vært mye større enn det jeg har gitt uttrykk for. Det aller største presset er det jeg har satt på meg selv.

Westvold Hansen forteller at hun ble inspirert av søskenbarnet Therese Johaug som tok sitt ellevte VM-gull tidligere på dagen.

– Jeg har jo sett opp til henne i alle år og fulgt med på alle mesterskap hun har vært med på. Ekstra artig å gjøre dette på samme dagen hun tok et VM-gull. Håper de feirer bra hjemme i Dalsbygda. De skal ha en stor ære de også. Det er en veldig fin bygd å vokse opp i.

Søstrene tok hver sin medalje

Og det ble trippelt norsk i det som var tidenes første kombinertrenn for kvinner i VM-historien. Søstrene Leinan Lund holdt unna for løperne bak, men det ble likevel dramatisk.

Lillesøster Marte gikk råsterkt i sporet og lå an til å ta sølvet foran Mari, men falt i siste sving og måtte ta til takke med bronsemedaljen. Men det var ingen sure miner etter målgang.

– Det blir vel kake i kveld. Vi har jo bare denne ene konkurransen. Vi skal samle hele teamet. Dette skal nytes, sier eldstesøster Marte som tok sølvet.

– Det er skikkelig kult. Spesielt at vi gjør det sammen. Bare det å få lov til å stå her, er stort. Det er skikkelig artig, istemmer lillesøster Mari.