Haaland-assist i viktig Dortmund-seier

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 3-0

Erling Braut Haaland klarte ikke å score i sin tredje strake Bundesliga-kamp.

Da fikset lagkameratene Mahmoud Dahoud, Jadon Sancho og Reinier 3-0-seier over Arminia Bielefeld.

På 3-0-scoringen noterte Braut Haaland seg for sin 5. målgivende pasning i ligaen denne sesongen. Dortmunds nummer ni serverte 19 år gamle Reinier på blankt mål. Da hadde den unge brasilianeren bare vært på banen i 28 sekunder.

Målløs Haaland

Jærbuen hadde to store sjanser i første omgang, men bortelagets keeper Stefan Ortega stoppet den målfarlige 20-åringen ved begge anledninger.

Etter flere misbrukte sjanser, våknet Borussia Dortmund etter hvilen. Jadon Sancho ga ballen til Mahmoud Dahoud som banket ballen i mål fra 18 meter.

Da begynte de offensive stjernene å finne fram magien. Marco Reus ble felt inne i sekstenmeteren. Sancho var rask med å plukke opp ballen og fikk ta straffesparket. Den unge briten var sikker til 2-0-ledelse.

Brasilianske Reinier scoret hjemmelagets tredje etter å ha blitt servert av Erling Braut Haaland.

Viktige poeng

Seieren fører de gule og svarte opp til femteplass på tabellen, tre poeng bak Eintracht Frankfurt som tapte 1-2 for Werder Bremen fredag.

Nå venter et tøft kampprogram for Braut Haaland og Co. I de neste kampene venter Borussia Mönchengladbach, Bayern München og Sevilla i Champions League.

Arminia Bielefeld, som rykket opp før sesongen, ligger på 16. plass i Bundesliga.

Bayern München vant overbevisende 5-1 over Köln i sin kamp. Robert Lewandowski scoret to mål for serielederne.

