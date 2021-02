«Koronahelten» Tom Moore begraves i dag

Tom Moore døde 2. februar, og ble 100 år gammel. Krigsveteranen ble innlagt på sykehus i slutten av januar etter selv å ha fått covid-19.

Begravelsen hans bestod av åtte medlemmer fra hans nærmeste familie - hans to døtre Hannah Ingram-Moore og Lucy Teixeira, fire barnebarn og svigersønnene.

– Det vil bare være oss åtte under fullstendige koronarestriksjoner, men vi vil hedre ham på den beste måten vi kan, uttalte datteren Lucy Teixeira.



Seks soldater fra Yorkshire Regiment bar Sir Toms kiste inn i krematoriet etter seremonien.

BÅRET UT: Soldater fra den britiske hæren bærer kisten til kaptein Tom Moore under begravelsen i Bedford. Foto: Joe Giddens / AFP

«Captain Tom» skapte overskrifter både nasjonalt og internasjonalt i fjor da han gikk runde på runde med gåstolen sin i hagen for å samle inn penger til helsevesenet. Stuntet gikk viralt på nettet, og ganske snart begynte pengene å strømme inn.

100-åringens innsamling dro inn nærmere 400 millioner kroner til National Health Service.

Slått til ridder

I fjor sommer ble han slått til ridder av dronning Elizabeth på Windsor slott, og han ble dermed Sir Tom Moore.

– Jeg er henrykt og overrasket over at dette skjer med meg, sa Moore til BBC.

Ifølge Sky News har Buckingham Palace satt de fleste formelle tilstelninger av dette slaget på vent som følge av koronapandemien, men de valgte å gjøre et unntak for 100-åringen.

HEDRES: Medlemmer fra den britiske hæren møtte opp til Tom Moores begravelse. Foto: Joe Giddens / AFP

94 år gamle dronning Elizabeth har trukket seg tilbake til Windsor som følge av pandemien, men slo Moore personlig til ridder. Sverdet hun brukte tilhørte hennes far, George VI, ifølge Buckingham Palace.

I etterkant av seremonien slo hun av en fem minutters prat med Moore og familien, og takket ham personlig for den enorme summen han samlet inn.

– Takk så mye, det er en fantastisk mengde penger du samlet inn, fortalte hun Moore.

Ifølge Sky News ble dronningen også overhørt da hun sa at «hundre år er en fantastisk alder».

– Fyrtårn for håp

Statsminister Boris Johnson har tidligere beskrevet ham som «et fyrtårn for oss alle i koronavirus-tåka».

– Han ble ikke bare en nasjonal inspirasjon, men et fyrtårn for håp for hele verden, sier Johnson i en uttalelse tirsdag.

Under andre verdenskrig var Moore utstasjonert som britisk soldat i India og Myanmar.