Strider mot FIFAs vedtekter: Dette skal til for at Norge boikotter VM

– Etter FIFA-statuttene har vi forpliktet oss til å delta i FIFAs offisielle konkurranser. Konsekvensene av at vi eventuelt skal trekke oss må vurderes grundig juridisk, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn til TV 2.

Nok en gang raser debatten rundt de kummerlige forholdene gjestearbeiderne i Qatar lever under.

Tidligere i uken viste en fersk analyse utarbeidet av den britiske storavisen The Guardian at over 6500 arbeidsmigranter har mistet livet siden landet ble tildelt fotball-VM i desember 2010.

Det gir et snitt på 12 døde per uke siden. Og trolig er mørketallene langt høyere.

ARBEIDSMIGRANTER: Det er om lag 2 millioner gjestearbeidere i Qatar, som nylig innførte en minstelønn på 1.000 riyal (om lag 2.500 norske kroner) i måneden. Foto: AFP

Det har ført til massive reaksjoner i Fotball-Norge. Fredag ble Tromsø første norske fotballklubb til å oppfordre NFF til å boikotte mesterskapet. Senere fulgte Strømsgodset og Viking etter.

Simpelt flertall

Men hva skal egentlig til for at Fotballforbundet faktisk boikotter mesterskapet?

Det første som må skje er at en klubb sender inn et forslag om boikott til fotballtinget. Fotballtinget er fotball-Norges øverste organ. Det er der alle lover og regler for forbundet vedtas.

Fristen for å sende inn forslag til årets ting, som avholdes 14. mars, gikk ut sent i november. Dermed kan et forslag om norsk boikott ikke behandles før på fotballtinget i mars 2022.

Nils Fisketjønn, NFF. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fristen for å levere forslag til tinget er på 16 uker. Forslagene behandles av styret, og sendes ut med styrets påtegning fire uker før tinget, forklarer Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

Alle delegater på tinget har stemmerett. Normalt pleier det å være rundt 150 og 200 delegater fra klubbene og kretsene på til stede.

Siden et eventuelt forslag om norsk boikott av Qatar-VM ikke er et lovendringsforslag, vil et simpelt flertall (over 50 prosent) være nok til å gi et vedtak.

Vedtakene på fotballtinget forplikter styret og administrasjonen i NFF.

Ikke sett på konsekvensene

VM-kvalifiseringen starter 24. mars med kamp mot Gibraltar. Det er ikke sikkert at norsk deltakelse i sluttspillet er avgjort innen neste fotballting finner sted, ettersom de siste playoff-kampene i kvaliseringen er berammet i mars 2022.

Skulle et forslag komme på bordet, er Fisketjønn klar på de må vurdere hvilke konsekvenser det får.

– Har dere rukket å sette dere inn i hva det vil innebære?

– Nei, ikke så langt, men kommer det inn et forslag av denne karakter vil dette selvsagt bli vurdert.

10 ÅR SIDEN: Daværende FIFA-president Sepp Blatter under tildelingen av 2022-VM i desember 2010. Sveitseren er senere blitt utestengt av fotballen for korrupsjon. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

– I og med at det står ganske tydelig i FIFA-statuttene at man er pliktig til å delta, så er det klart det vil oppstå et utfordrende juridisk terreng om man får et vedtak om ikke å stille, når det står i konflikt med statuttene. Men jeg har ikke noe svar på dette nå, det må utredes, utdyper han.

Klokkeklar advokat: – Ingen unntak

– Hvis flertallet for boikott på tinget innfris, er det da «hugget i stein» at Norge ikke spiller Qatar-VM?

– Dersom et flertall på fotballtinget ikke vil at Norge skal delta i et VM, så antar jeg at en ikke stiller.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner er tydelig på at forbundet ikke har noe valg dersom det blir et flertall for boikott på fotballtinget neste år.

– Fotballtinget er høyeste myndighet, og det fotballtinget bestemmer er styret bundet av. Kort og godt. Det er ikke noe unntak fra det, forklarer Kjenner.

TYDELIG: Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB

Han tør ikke å gå inn på hvilke konsekvenser det vil få for forbundet å avstå fra deltakelse i VM.

– Men det å boikotte er en politisk handling. Det er et politisk standpunkt. Det er snakk om sterke krenkelser av menneskeverdet og massedød her. Så jeg tror man må heve seg over det regelverket til FIFA, fordi det er neppe myntet på slike sitasjoner lik den i Qatar. Man må tenke nokså fritt med tanke på det regelverket. Det dekker ikke de den slags situasjoner, sier han.

Fotballpresidenten: – Et skuldertrekk

Fotballpresident Terje Svendsen har lenge vært tydelig på Norge ønsker å påvirke forholdene i Qatar framfor å boikotte. Det gjøres i samråd med de øvrige nordiske landene.

– I den nåværende fasen synes jeg det er det som er riktig, men det er vanskelige beslutninger. Jeg tror at om Norge alene hadde valgt å boikotte, så ville det knapt nok vært et skuldertrekk i internasjonal sammenheng.

– Hva tenker du om at det kan havne på fotballtinget neste år?

– Vi må lytte til forslaget om det kommer. På det tidspunktet vet vi kanskje også om vi er kvalifiserte eller ikke, sier han, og fortsetter:

– Jeg har vært forberedt på at vi kommer til å ha en prosess i fotballen på dette. Det var forventet at det skulle dukke opp diskusjoner nå når kvalifiseringen starter. Vi er forberedt på den diskusjonen som dukker opp i fotballfamilien.

Fotball-VM i Qatar avholdes mellom 21. november og 18. desember i 2022.