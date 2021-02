Desperat kamp: – Fy faen, jeg må få hjelp

Lørdagens 15 km ble en liten nedtur for Heidi Weng (29). Hun kom i mål til 9. plass, nesten ett og et halvt minutt bak gullvinner Therese Johaug.

Weng lå i en fin posisjon før hun skulle bytte ski. Der ble det fullstendig krøll.

– Jeg sto fast med klisteret og var nesten i spagaten. Ikke fikk jeg på bindingene heller. Jeg tapte enormt mye bare på skibyttet. Jeg klarte ikke å holde roen og ble stresset. Jeg tapte sikkert ti sekunder til Helene bare ut fra start.

– Hva skjedde da du skulle bytte ski?

– For det første var det klister under skiene. Jeg hadde satt skiene litt langt inn i båsen. De satt bånn fast. Så var bindingen så hard at jeg ikke fikk på skiene. Men det hadde ikke hjulpet en dritt. Om jeg blir nummer fem eller ni spiller ingen rolle.

– Hvordan artet stress-situasjonen inne i boksen seg?

– En ting er å sitte fast, men når jeg ikke fikk på bindingen tenkte jeg: «Fy faen, jeg må få hjelp». Jeg måtte bruke begge hendene. Det var bare rot.

– Gullet glapp

Weng var ikke den eneste som rotet i skibytte-boksen. Ebba Andersson tapte verdifulle sekunder i gullkampen mot Johaug. Forspranget Johaug fikk ut fra byttet ga hun aldri fra seg.

– Det var det det skjærte seg for meg i dag. Jeg kløner det til så mye at stavremmen min faller ut. Og jeg måtte begynne skøytedelen med å få til det.

– Glapp gullet da du mistet ryggen til Johaug der?

– Ja, det vil jeg påstå. Frem til da var det ikke noe problem å følge ryggen, sier Andersson.