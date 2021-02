Bolsjunov knuste nordmennene

Se den råsterke spurten i videovinduet øverst. Video med tillatelse av NRK.

Aleksandr Bolsjunov ledet omtrent hele rennet og kjempet en stund mot fem nordmenn.

På sisterunden måtte Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Sjur Røthe gi tapt, og gullkampen sto mellom Bolsjunov,Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

Der var russeren klart sterkest i spurten. 24-åringen knuste Lyn-kompisene i spurten og vant VM-gull foran Krüger som slo Holund på oppløpet.

Fem nordmenn topp seks

Det ble dermed norsk på andre, tredje, fjerde, femte- og sjetteplass, men øverst på pallen ble det russisk.

Holund var den som satte fart på sisterunden.

– Jeg prøvde å spare alt jeg hadde til den siste bakken, og så brenne til det jeg hadde der. Det hold til en pallplass. Det er første gang jeg er på pallen i år. Å få det ut i VM er jeg stolt av, sier Hans Christian Holund til TV 2.

Sølvmedaljør Simen Hegstad Krüger var en glad mann etter målgang.

– I dag er jeg veldig fornøyd. Jeg kan ikke være annet en fornøyd. Han Bolsjunov var vanvittig sterk. Jeg tror ikke det er mange skirenn som er gått så fort som det ble gjort i dag. Det er det ekstremt nivå over. Da må jeg bare være veldig fornøyd over å ta medalje, sier Simen Hegstad Krüger til TV 2.

Klæbo: – Kunne like godt blitt nummer 70

Høsflot Klæbo måtte gi tapt på sisterunden, men var nesten på skuddhold i avslutningen. Han endte på den sure 4. plassen, 21,5 sekunder bak Bolsjunov etter å ha tatt det rolig på oppløpet.

– Jeg ga det ærlig forsøk, men skjønte til slutt at det var kjørt.

– Jeg må ta med meg at det er en av mine bedre distanserenn jeg har kjørt. Jeg tar med meg at kroppen er i slag, og så er det selvfølgelig forbanna kjipt å ha den fjerdeplassen, sier Kløbo til NRK og utdyper overfor TV 2.

– Det er jo greit. Blir man nummer fire, kan man like godt bli nummer 70. Så det spiller egentlig ingen rolle. Jeg hadde som mål å kjempe om pallen. Vi er jo fem-seks mann som klarer å gå sammen til slutt der, og jeg er blant dem, så da må jeg ha gjort noe riktig. Det er nok noe av det bedre jeg har gjort så langt, men det er for dårlig på slutten, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.



–Irriterer det deg at du ikke er med på slutten?



–Det irriterer masse. Jeg hater å ikke vinne. I dag blir jeg nummer fire, selv om det er et godt resultat, men som jeg sa, da kan jeg like godt bli nummer 70. Det er ingen som husker hvem som ble nummer fire her om fem år. Så det er ikke godt nok, sier Klæbo.

Røthe fikk det tungt

Sjur Røthe klarte ikke å forsvare gullet fra Seefeld og innrømmer at ikke var god nok på dagens tremil.

– Det var en tøff dag. Det er det tøffeste skirennet jeg har gått noensinne. Nå er jeg sliten og sitter igjen med en følelse av jeg er helt tom. Jeg hadde et håp om å gå et kjempebra skirenn, men jeg får det ikke helt til i dag. Jeg følger planen, men jeg er rett og slett ikke god nok i dag, sier Røthe til TV 2, som hyller den russiske verdensmesteren.

– Han framme der går et helt utrolig sterkt løp. Jeg er ikke i nærheten å holde det kruttet der i tre mil. Det er bra med to medaljer, vi skulle gjerne hatt gullet, men det var ingen av oss som var gode nok i dag. Da er det full fortjent at Aleksandr tar gullet, mener han.

Bolsjunov vs Norge

Storfavoritt Aleksandr Bolsjunov satte stor fart ned mot runding og ut på sisterunden på klassiskdelen. Da ble det strekk i feltet, men Emil Iversen limte seg på russernes bakski sammen med klassiskspesialist Iivo Niskanen og Johannes Høsflot Klæbo.

Men russeren fikk aldri luken han ønsket seg og roet ned tempoet igjen. Dermed var det en ganske stor tetgruppe som gikk samlet inn til skibyttet, inkludert alle de fem norske.

Hans-Christer Holund kjørte hardt i den første lange stigningen etter byttet, og da falt ansvaret på Bolsjunov for å taue ham inn. Holunds støt fungerte svært effektivt til å splitte opp feltet. Snart var tetgruppen nede i syv menn – Andrew Musgrave, Bolsjunov og fem nordmenn!

– Dette ser ut til å bli en god norsk dag, sa Mikael Gunnulfsen i VM-stua.

– Nå må Røthe, Holund og Krüger snart gå til, hvis ikke blir Iversen og Klæbo med helt inn, og da vet vi hva som skjer, sa Odd-Bjørn Hjelmeseth.

På den nestsiste runden klinket Bolsjunov til i langbakken og da måtte Klæbo, Iversen og Musgrave slippe.

– Der var det gjort, sa Marit Bjørgen.

Men fortsatt var russeren omringet av tre nordmenn. Og Klæbo og Iversen klarte faktisk å gli inn forspranget før runding. Og det var regjerende mester Sjur Røthe som måtte slippe umiddelbart ut på sisterunden. Vossingen var helt ferdig og klarte ikke henge med.

Til slutt var det heller ingen andre av de norske som kunne hamle opp med den råsterke russeren.