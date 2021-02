Britisk virusvariant dominerer i Oslo og Viken

I tillegg er i overkant av 50 prosent av all smitte i Viken av den britiske muterte varianten.

Det viser nye analyser fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dette gjør situasjonen spesielt i Oslo utfordrende, og det er viktig med gode, raske og treffsikre tiltak for å få kontroll og få smitten ned. Dette stiller nå store krav til kommunene og deres reaksjonsevne, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

72 prosent av alle prøver fra tilfeller påvist med covid-19 i Oslo tidsrommet 20. januar til 23. februar har blitt analysert.

– Vi har hatt rekordhøye antall per døgn de siste døgnene. Vi har visst lenge at det er en økning i forekomst av den britiske virusvarianten, sier Stoltenberg.

I denne perioden estimerer FHI at andelen av den engelske varianten i Oslo har økt fra 8 prosent til omtrent 50 prosent for alle meldte tilfeller.

– Det er tydelig at den engelske varianten nå er den dominerende varianten i Oslo og Viken, og vi estimerer at den utgjør mellom 50–70 prosent av alle tilfellene av koronavirus i Oslo, sier Camilla Stoltenberg.

REKORD: I Oslo er det registrert rekordmange smittede siste døgn. Foto: TV 2

Kan ta over flere steder

For Viken fylke er prøver fra 43 prosent av alle tilfellene i tidsrommet 25. januar til 23. februar analysert.

I denne perioden har andel av den engelske varianten økt fra 8 prosent til cirka 46 prosent for alle meldte tilfeller, og fra 21 prosent til cirka 80 prosent av alle analyserte prøver.

– Også for Viken fylke er det tydelig at den engelske varianten nå er i ferd med å bli dominerende, og vi estimerer at den utgjør i overkant av 50 prosent av alle tilfellene med koronavirus i Viken, skriver FHI.

Samtidig har Stoltenberg positive nyheter.

– Det positive er at vi nå har en bedre oversikt, ikke bare over den engelske virusvarianten, men over smittesituasjonen samlet. Vi regner med at vi oppdager en stor del av tilfellene, det testes veldig mange og andelen positive blant de testede har ikke gått tilsvarende opp, sier Stoltenberg.

– Hvordan vurderer dere nå sannsynligheten for at denne varianten også er utbredt i andre eller av landet?

– Det er sannsynlig, og den vil overta også i andre deler av landet. Men foreløpig er det Oslo, Viken og Kristiansand eller Agder, der man har sett en økning. Og bare deler av Viken. Det betyr at det er her vi har testet spesielt, i Kristiansand er det forøvrig ikke engelsk variant som er årsak til utbruddet, sier Stoltenberg.

Rekordhøy smitte i Oslo

Det er registrert 245 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn i hovedstaden siden pandemien startet.

De videregående skolene i Oslo skal ha fått beskjed om at de skal over på rødt nivå innen onsdag. Det melder NRK, som lørdag har fått opplysningen bekreftet av flere rektorer ved videregående skoler i Oslo.