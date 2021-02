Dette er kanskje det råeste du noensinne har gjort, Therese!

Svensker som tråkker på skiene dine og rykker når du ligger nede. Et krevende føre som gjør det vanskelig å gå avslappet på ski. Et enormt press fra omverdenen. Ingenting biter, du utklasser konkurrentene og vinner akkurat som du vil!

IMPONERT: TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/TV 2

Se for deg å komme til VM som den soleklart største favoritten i hele mesterskapet. Alt annet enn gull er fiasko, og diskusjonene før VM handler først og fremst om hvordan du skal slås. Dette har vært inngangen til VM for Therese Johaug, verdens desidert beste kvinnelige langrennsløper.

På dagens løp satte Johaug fart fra start og sprengte feltet. Akkurat som forventet. De eneste som klarte å holde ryggen til storfavoritten var Frida Karlsson og Ebba Andersson. På vei inn mot stadion for første gang blir «svenskenes Johaug» litt for tett på Norges favoritt, og ned gikk både originalen og det som ser ut til å kunne bli etterfølgeren.

En yngre utgave av Therese Johaug ville sannsynligvis blitt stresset av en uforutsett hendelse som dette. En stresset Johaug går betydelig dårligere på ski enn når ting går på skinner. Tidligere har dette vært den kanskje største utfordringen for Johaug.

I dag fantes det derimot ingen tvil. Fra Therese Johaug reiste seg opp til hun hadde kontakt med Ebba Andersson og Tatjana Sorina i tet gikk det kanskje litt lenger tid enn man skulle tro. Når hun først kom opp i ryggen til konkurrentene igjen lå hun der og fikk samlet seg litt. Dette var den første avgjørende delen av Johaugs løp. Her viste hun en rutine og klokskap som definerer de største løperne.

Den endelige avgjørelsen kom under skibyttet, der storfavoritten fikk igjen for ekstrarundene hun gjennomførte på treningen i går. At Therese Johaug skifter ski nest raskest av alle på start og samtidig får en 4-5 sekunder til Ebba Andersson er ikke tilfeldig. Samtidig er det nok et bevis på at Johaug klarte å holde hodet kaldt, til tross for at løpet så langt ikke hadde gått som forventet.

Med skøyteski på beina fantes det ingen tvil. Teknisk var hun overlegen svenskene som kom jagende bak. Det er bare å se og lære hvordan Therese Johaug går med lette gir i bakkene og klarer å gjøre seg stor i letterrenget. I dag stod hun godt over skiene, tok seg tid i letterrenget og jobbet mykt og godt rundt svinger og over kuler. En avslappet Therese Johaug er rett og slett uslåelig. At hun klarte å holde hodet kaldt i dag er kanskje det mest imponerende jeg har sett.

Det er bare å ønske konkurrentene lykke til resten av VM!