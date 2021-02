Magnus Devold og Maria Stavang flytter sammen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Magnus Devold (34) og Maria Stavang (25) avslører at de har blitt samboere, under ett år etter at de ble sammen.

I august i fjor kunne komiker Magnus Devold avsløre at han ikke lenger var singel. Det kom frem i en episode på podkasten «Baarli og Benjamin går i terapi».

Senere i september bekreftet paret på hver sin Instagram-konto at de er i et forhold.

Da la de ut to relativt like bilder tatt gjennom vinduet på trikk og en T-bane. «Tok trikken med typen i helgen» skrev Stavang under et bilde av Devold på trikken. «Tok t-banen med dama i helgen» skrev han på sin side under et bilde av Stavang på T-banen.

Forelsket

Paret har blant annet dukket opp sammen på TV-programmer som "Kongen befaler", "Alle mot alle" og Stavangs egen humorserie "Voksensmerter".

Sistnevnte serie ble spilt inn før de to hadde offentliggjort forholdet. Da hadde Stavang spurt Devold i en løgndetektortest om han kunne ligget med henne. Det svarte han ja på.

Da 25-åringen gjestet "God kveld Norge"-studio for å snakke om serien fortalte hun at det var vanskelig å svare på om hun var forelsket uten å heve stemmen.

– Jeg klarer ikke å si det høyt for da må jeg skrike det! Jeg synes det er dritvanskelig, sa hun i studio etter å ha bekreftet at hun var forelsket.

Blitt samboere

Stavang hadde nylig solgt leiligheten sin før intervjuet hos God kveld Norge, men på spørsmål om hun og Devold skulle bli samboere svarte hun den gangen kryptisk:

– Jeg har solgt leiligheten og så får man se hvor jeg ender opp...

Nå har altså komiker-paret røpet at de har kjøpt leilighet sammen. Avsløringen skjedde på deres egne Instagram-profiler, i liknende stil som tidligere, da de bekreftet forholdet.

"Da har man spleiset på en leilighet" skriver Stavang under et bilde av henne selv som titter frem bakom et lass av flytteesker.

I kjent stil skriver Devold nøyaktig det samme, på samme plass.

Verken Magnus Devold eller Maria Stavang har hittil besvart God kveld Norges henvendelser.