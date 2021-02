Johaug tok gull med fall – lynraskt skibytte avgjorde alt

Storfavoritt Therese Johaug fikk tøff kamp av svenskene Frida Karlsson og Ebba Andersson på lørdagens VM-skiathlon. På klassiskdelen ble hun felt av en klønete Karlsson og måtte kjempe seg tilbake i teten.

Se fallet øverst. Video med tillatelse av NRK.

Det klarte hun, og et lynraskt skibytte avgjorde rennet.

Mens Ebba Andersson sto igjen og fiklet med bindingen, var Johaug allerede i gang med skøytedelen, og her i fra og ut så 32-åringen seg aldri tilbake.

Johaug fosset ifra konkurrentene og tok til slutt et suverent VM-gull. Hennes ellevte i rekken.

GULLJUBEL: Therese Johaug kunne juble for hennes ellevte VM-gull lørdag. Foto: Terje Pedersen

– Jeg er veldig lettet. Du vet at det er mye forventninger. Jeg er utrolig fornøyd med løpet i dag, sier Johaug til NRK.

Johaug blir hyllet etter maktdemonstrasjonen.

– Det jeg ser av Johaug i dag er kanskje det mest imponerende jeg har sett av henne noensinne, sier TV 2s langrennekspert Petter Skinstad i TV-stua.

– Hun knuser svenskene selv om de prøver å sparke henne ned. Det er ekstremt imponerende!

Men svenskene er ikke nødvendigvis enige i skyldfordelingen.

– Det er Johaug som skjærer ut. Men det er absolutt ikke uanstendig kjørt av henne, sier ekspert Anders Blomquist i SVT.

Pratet med Karlsson etter hekt

Johaug mener selv hun ikke ble påvirket av å bli felt av Karlsson på klassiskdelen. Hun fortalte at hun hadde pratet med svensken etter løpet og blitt enige om at det ikke var noens feil.

– Jeg ble paff da jeg oppdaget at jeg lå på snøen der med Frida, men prøvde bare å holde roen etterpå, sier hun til TV 2. Tidligere hadde hun forklart til NRK at hun ikke lot seg stresse.

– Jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde. Vi gikk litt inn i hverandre. Jeg prøvde bare å finne roen, og klarte det. Det stresset meg ikke.

– Det er slikt som skjer i skirenn. Det var vanskelig føre her og vi blir dratt ut begge to. Vi er begge unnskyldt. Det sa Frida til meg også. Det var godt at ingen av oss følte at vi var skyld i det, sier hun til NRK.

Karlsson var også interessert i å tone ned situasjonen i etterkant.

– Vi ble enige om at det er sånt som skjer.

– Jeg tenkte at jeg kom langt ut gjennom svingen, og at det var unødvendig å ta noen sjanser på det tidspunktet, og gikk litt inn. Da var kanskje svingen raskere enn hun trodde, og hun kom ut.

De svenske venninnene måtte gjøre opp om de to andre medaljene. Den kampen vant Karlsson, som sikret sølvet foran Andersson, 30 sekunder bak Johaug.

Helene Marie Fossesholm ble nestbeste norske kvinne på en 6. plass, ett minutt og femten sekunder bak Johaug. Heidi Weng ble nummer ni.

– Aldri vært så nervøs før i hele mitt liv. Jeg har vært nervøs før, men dette var i en annen liga, sier Fossesholm til TV 2.

– Det var deilig å komme igang, det siste døgnet har vært jævlig.

Johaug revet ned av Karlsson

Therese Johaug gikk som ventet knallhardt til verks og tok føringen fra første stavtak.

I den første langbakken begynte det å sprekke opp og det var kun Ebba Andersson og Frida Karlsson som klarte å holde kontakten med ekspressen fra Dalsbygda.

Men ned til runding gikk det galt. Karlsson kom for tett på Johaug og gikk i bakken og tok med seg den norske favoritten i fallet.

– Det er Frida Karlsson som gjør en kjempetabbe og tråkker på skiene til Therese, sa Odd-Bjørn Hjelmeseth i VM-stuen.

Mens Johaug kom seg raskt opp igjen og snart var på bakskiene til Tatjana Sorina og Ebba Andersson i tet, måtte Karlsson få en ny stav og tapte mye tid.

Johaug avgjorde med lynraskt skibytte

Ved 5,1 kilometersmerket var Johaug igjen i front av tet-trioen og kjørte hardt i langbakken. Da var det 13 sekunder ned til Karlsson.

Ved skibyttet var Sorina ristet av. Johaug og Andersson byttet samtidig, men svensken klønet det til og gikk ut fire sekunder bak.

– Nå tror jeg rennet er avgjort. jeg tror rett og slett Therese slo knockout på Ebba der, sa TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Karlsson hadde på sin side tatt seg sammen og kjørte seg opp i ryggen på lagvenninnen og satte opp jakten på Johaug.

Men da var gullkampen i teorien allerede avgjort. Johaug knuste svenskene på skøytedelen og vant til slutt med hele 30 sekunder ned til Karlsson og Andersson.