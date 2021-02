NBA-stjernen fyrer tilbake mot Zlatan: – Jeg er feil fyr å kødde med

LeBron James er ikke bare en av verdens aller største idrettsstjerner. LA Lakers-spilleren er også en av de mest samfunnsbevisste, og 36-åringen er ikke redd for å mene høyt om politiske spørsmål.

James har blant annet støttet Black Lives Matters-bevegelsen og hudflettet Fox News-anker Laura Ingraham for hennes dobbeltmoral i omtalen av svarte og hvite spillere.

Det er det ikke alle som liker. En av dem er Zlatan Ibrahimovic. Spissveteranen er selv kjent for å være svært frittalende, men når det kommer til politikk mener tydeligvis svensken at man bør holde munn.

I et intervju med Discovery Plus nylig kritiserte han LeBron James' samfunnsengasjement.

– Han er fenomenal på det han gjør. Men jeg liker ikke når folk som har en sånn status sysler med politikk samtidig. Jeg mener: Gjør det du er god på. Hold deg til det du driver med, sa blant annet 39-åringen i intervjuet som ble gjengitt av blant andre Aftonbladet.

– Det er den første feilen folk gjør når de blir kjente og oppnår en viss status. Hold deg borte. Gjør bare det du er best på, for det ser ikke bra ut.

STJERNEKAMP: Zlatan Ibrahimovic får svar fra LeBron James. Foto: Tiziana Fabi

Det har ikke falt i god jord hos den amerikanske superstjernen. På pressekonferansen etter kampen mot Portand Trail Blazers natt til lørdag, fyrte han tilbake mot svensken og gjorde det klart at han ikke aktet å la seg kneble.

– Jeg kommer aldri til å holde kjeft om ting som er feil. Jeg prater om folket mitt og jeg prater om ulikhet, sosial urettferdighet, rasisme, systematisk stemmeundertrykkelse.

– Det finnes ikke en sjanse for at jeg kun kommer til å holde meg til sport. Jeg forstår denne plattformen og hvor kraftfull stemmen min er, sier James ifølge blant annet CBS.

Og basketstjernen stilte forberedt.

– Det er morsomt at det er han som sier det. For jeg mener at i 2018 i Sverige pratet han om akkurat de samme tingene. Ettersom hans etternavn ikke var likt som alle andres, så opplevde han at det var rasisme når han var ute på banen.

– Jeg er feil fyr å kødde med for jeg gjør hjemmeleksen min.