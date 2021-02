Tilreisende dropper smittevernregler: – Jeg blir veldig skuffet

Ordføreren i Hol kommune synes det er synd at noen få turister ødelegger for alle som overholder smittevernreglene.

Ordfører i Hol kommune Petter Rukke (Ap) synes det er synd at noen få påfører hyttekommunene stor belastning når de unngår å følge smittevernreglene.

– Jeg blir veldig skuffet, for dette går utover veldig mange, sier Rukke.

For to uker siden sa Rukke til TV 2 at han absolutt ikke ville bruke ordet «bekymret» når han snakket om alle de besøkende som vil til kommunen i vinterferien.

Den siste uken har de i Hallingdal sett at noen tilreisende har dratt til fjells på hytta når de har vært i enten karantene eller isolering, eller i påvente av prøver som har vist seg å være positive.

– Det har vært veldig uheldig. Det er en stor belastning å få inn smitte her når vi er så mange som er her nå, sier Rukke.

I Hemsedal var det dessuten smittede som ikke ville hjelpe smittesporingsgruppen med å fortelle hvor de hadde vært.

– Så hele samfunnet ble egentlig satt litt i spill, og de måtte innføre strenge begrensinger på gjester i hytter og hus, sier Rukke.

Frykter ikke smitte

Kevin Eikrehagen, daglig leder i SkiGeilo, er ikke bekymret for smitte i skianlegget.

– Det er ganske vanskelig å komme altfor tett i og med at folk har ski, som gir avstand både foran og bak. Vi har laget køordninger med en buffersone på en meter mellom køene, sier Eikrehagen.

Han synes folk er flinke til å overholde smittevernreglene i bakken, men forteller at de har jobbet hardt for å tilrettelegge så dette skal la seg gjøre.

– Jeg ser at vi som anlegg må være veldig på for å sørge for at folk overholder smittevernregler. Vi har kø- og servicevakter som passer på at folk har munnbind og holder avstand og køordninger, men vi er avhengige av at folk følger reglene, sier Eikrehagen.

De har også tilrettelagt for at folk kan spise og drikke utendørs.

– Jeg synes det går veldig fint. Det er skikkelig påskeføre på fjellet nå, sier han.

FOLKSOMT: Lørdag er det også folksomt i skianlegget på Geilo. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Bekrefter mutasjonssmitte

Hemsedal kommune fikk fredag kveld bekreftet at to av de oppdagede smittetilfellene i hyttekommunen er den britiske mutasjonen. Ordfører Pål Rørby (Sp) sier til TV 2 at antallet tilreisende fortsetter å øke.

– Vi er forberedt på flere positive prøver gjennom helgen. Smittesituasjonen skapte utfordringer for smittesporerne fredag. Flere festdeltakere nektet å oppgi hvor de hadde vært og hvem de hadde vært i nærkontakt med, sier Rørby.

– Vi får trolig flere testresultater i dag. Da vil vi ser om dette var et enkelttilfelle eller om dette blir en holdning som flere begynner å ha.

I går strammet kommunen kraftig inn på smitteverntiltakene sine.

– Det er ikke sånn at folk kan gi blaffen uten at det får konsekvenser. Vi er avhengig av at alle er med og drar lasset, sier Rørby.

Han forteller at de var forberedt på en rekke ulike scenarioer, men det at tilreisende ikke ville samarbeide var ikke en av dem.

Flere besøkende enn vinterferien i fjor

I dag er rundt 100.000 mennesker på vinterferie i Hallingdal.

– Vi har egentlig sett at det er mer folk nå enn det var i vinterferien i 2020, og jeg ser veldig positivt på det hvis folk følger de retningslinjene, sier Rukke.

Det at ikke følger reglene, synes han er problematisk.

– Så har vi noen få tilfeller som påfører kommunene veldig stor belastning. Jeg hadde håpet de kunne vist større respekt ovenfor de som følger reglene til punkt og prikke, sier han.

Han sier at de står klare til å ta imot nye folk, og at både butikker og skianlegg har gode tiltak.

– Så hvis folk fordeler seg utover og bruker skiløypene rundt i kommunen og hele dalen, bruker skiheisene forskjellig og går i butikken fra åpning til stengetid så vi sprer oss, så har jeg troen på at dette går bra.

Frykter folk drar med smitte

I Kristiansand er smittesituasjonen alvorlig, og Folkehelseinstituttet frykter at innbyggerne har tatt med seg smitte til fjells i vinterferien.

Overlege Preben Aavitsland opplyser til Fædrelandsvennen at det i Kristiansand oppdages like mange tilfeller som i Oslo, korrigert for innbyggertall.

– Vi er også redde for at kristiansandere kan ha tatt med seg smitte til Hovden, Bortelid, Brokke og andre steder nå i vinterferieuka og smittet andre der, sier han.

Aavitsland mener det er viktig at alle som kommer hjem fra vinterferie med symptomer, selv mild forkjølelse eller halsbetennelse, holder seg hjemme og bestiller koronatest.

Fredag registrerte Kristiansand 38 nye koronatilfeller, noe som er ny døgnrekord. Kun 22 personer har kjent smittevei.

Det er registrert 245 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn i hovedstaden siden pandemien startet.