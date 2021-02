Mann pågrepet etter blotting i Bergen sentrum

For tredje natt på rad har tilfeldig forbipasserende blitt utsatt for blotting i Bergen sentrum. Politiet har nå kontroll på en mistenkt.

Politiet fikk melding om den første blotte-episoden klokken 23.40 fredag kveld. Episoden fant sted på Nygårdshøyden, som også var åsted for en liknende hendelse kvelden før.

– Vi var der oppe med en god del patruljer og lette etter mannen, men det er mange parker, smau og steder å gjemme seg vekk, og resultatet ga ingen søk, sier opersjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til TV 2.

Kort tid etter fikk politiet melding om en ny blotte-episode, denne gang på Danmarksplass. En mann skal ifølge de to fornærmede kvinnene ha sett på pornografi på en iPad mens han onanerte foran dem.

– Der har vi nå fått kontroll på en person. Vi snakker med fornærmede nå for å få bekreftet om dette er riktig mann, sier operasjonslederen til TV 2.

Episoden på Danmarksplass er den fjerde blotte-meldingen politiet har mottatt på tre dager.

– Vi hadde en på onsdag, en natt til fredag, og to nå natt til lørdag. Det er for tidlig å si om det er samme mann som står bak alt, men om det viser seg at den vi har pågrepet nå står bak kveldens hendelser, er vi i det minste et godt stykke på vei, avslutter Hellesund.