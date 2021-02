Biden vil ikke straffe kronprinsen

Rapporten fra amerikansk etterretning ble offentliggjort fredag, og feller en knusende dom over kronprinsens rolle i det groteske drapet.

Mohammed bin Salman skal ifølge rapporten ha godkjent likvideringen av journalisten, og avsløringen vil trolig få store konsekvenser for forholdet mellom USA og Saudi-Arabia i lang tid fremover.

Likevel ønsker ikke president Joe Biden å innføre sanksjoner mot kronprinsen selv, skriver New York Times.

«Piraja-stat»

Avgjørelsen skuffer både demokrater og menneskerettighetsorganisasjoner, etter at Biden under fjorårets valgkamp lovet å gå hardt til verks mot «piraja-staten» Saudi-Arabia.

Presidenten har lenge varslet at hans administrasjon vil føre en mye strengere politikk overfor Saudi-Arabia enn det Donald Trump gjorde, og Biden har gjentatte ganger kritisert forgjengeren for å være for vennlig med kronprins bin Salman.

Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman får hard medfart i etterretningsrapporten. Foto: Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

Bidens manglende sanksjoner mot bin Salman blir derfor møtt med skuffelse fra flere hold, som i det minste hadde håpet på at Biden ville innføre innreisesanskjoner mot kronprinsen. I 2018 innførte nemlig Trump-administrasjonen slike sanksjoner mot flere av de andre involverte i drapet.

Biden skal ifølge New York Times ha konkludert med at slike sanksjoner mot kronprinsen ville være for ødeleggende for forholdet mellom USA og Saudi-Arabia.

Avfeier kritikken

Presidenten avfeier derimot at han tar lett på innholdet i rapporten.

– Jeg har gjort det klart overfor kongen av Saudi-Arabia at vi vil kunngjøre store endringer i forholdet vårt den nærmeste tiden. Vi vil holde dem ansvarlig for menneskerettighetsbrudd, sier Biden.

Presidenten kritiserer også forgjengeren Trump for ikke å ha offentliggjort rapporten tidligere.

– Denne rapporten har bare ligget her, og den forrige administrasjonen ville ikke engang offentliggjøre den. Da jeg kom til makten ba jeg om rapporten, leste den og offentliggjorde den umiddelbart. Det som har skjedd er hårreisende, tordner presidenten.

Advarer Iran

Samtidig kommer presidenten med en kraftig advarsel til Iran, i lys av amerikanernes luftangrep torsdag. Angrepet var det første Biden har beordret som president, og demokraten ber iranerne passe seg.

– Du kan ikke handle ustraffet, svarte Biden på spørsmålet om hvilket budskap angrepet sender. «Vær forsiktig», la han til, da han kort kommenterte angrepet under sitt besøk i Houston. Han er i byen for å se på hjelpearbeidet etter det kraftige vinterværet i Texas.

Minst 22 iranskstøttede krigere ble drept i angrepet, ifølge eksilgruppen Syrian Obseratory for Human Rights.