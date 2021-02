Politiet etterforsker mulig skyteepisode i Oslo

Politiet meldte om hendelsen klokken 23.13 fredag.

Flere patruljer rykket ut til området ved nedre Tøyen etter meldinger om flere høye smell.

– Det er observert to biler og hørt noen smell. En hypotese er at det er brukt skytevåpen, skriver politiet på Twitter.

Det er foreløpig ingenting som indikerer at noen ble skadd under hendelsen, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand til TV 2.

– Vi er fortsatt på stedet med patruljer og mannskaper fra kriminalvakta. De jobber på åstedet for å sikre spor slik at vi sikkert kan si hva som har skjedd. Vi har en hypotese om at det kan være brukt skytevåpen, utdyper operasjonslederen.

Han forteller at flere vitner tok kontakt med politiet etter at hendelsen fant sted.

– Basert på det vi har fått vite fra vitnene skal det være snakk om to biler som har skjørt fra stedet i høy hastighet fra stedet. Vi søker nå etter disse bilene, forteller Hekkelstrand.

Han sier politiet har fått en god beskrivelse av kjøretøyene, men de ønsker per nå ikke å gå ut med disse beskrivelsene offentlig. Politiet mistenker ikke at personene som kjørte vekk fra åstedet ikke utgjør noen fare for andre.

– Vi har ingen indikasjon for at disse personene utgjør noen trussel, forsikrer Hekkelstrand.

