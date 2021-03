IS-kvinnen gruer seg til å avgi forklaring: – Har fått reaksjoner på at hun har samarbeidet med PST

På vinteren i 2013 reiste den norsk-pakistanske kvinnen til Syria. Hun var radikalisert, og ønsket å slutte seg til terrororganisasjonen IS, som på det tidspunktet tok kontroll over stadig større landarealer i Syria og Irak.

I hele seks år levde hun i IS-kontrollerte områder i Syria. Hun var gift med tre forskjellige fremmedkrigere, og var med fra IS bygget seg opp til å bli verdens mest fryktede terrorgruppe, helt til de ble drevet tilbake.

I denne perioden har hun tilegnet seg informasjon norsk etterretning er svært interessert i. Hennes forsvarer, Nils Christian Nordhus, sier til TV 2 at kvinnen gruer seg til å fortelle retten om det hun vet.

FORVARER: Advokat Nils Christian Nordhus forsvarer kvinnen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

– Forklaringen berører mange andre

30-åringen er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS ved å ta seg av barn og gjøre ulike oppgaver i hjemmet. Hun er ikke anklaget for å ha utført kamphandlinger.

Tiltalen bygger først og fremst på at hun har bidratt til å la sine ektemenn, blant annet fremmekrigeren Bastian Vasquez, bedrive terror. I tillegg vil påtalemyndigheten føre bevis for at hun glorifiserte og viste støtte til terrororganisasjonen.

Hun nekter straffskyld, og mener hun ble holdt i Syria mot sin vilje.

Det er satt av hele fire dager til at kvinnen skal forklare seg. Dette betyr at hun vil legge fram mye informasjon som omhandler andre personer med tilknytting til terror i ulik grad, opplyser forsvarer Nordhus.

– Hennes forklaring berører ikke bare henne selv. Den berører også mange andre personer. Det er noen hun er spent på, sier han.

Kvinnen har til sammen gitt hele 13 avhør til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Dette beskrives av forsvareren som en «oppsiktsvekkende» mengde avhør.

Hun har vært samarbeidsvillig, og PST ønsker så detaljert informasjon som mulig om terrornettverket og personer tilknyttet det.

Denne informasjonen vil kvinnen berøre i sin forklaring. Dette har ført til reaksjoner fra personer tilknyttet det radikale miljøet hun tidligere var en del av, opplyser Nordhus.

– Hun gruer seg kanskje utover det alminnelige. Det er mange dilemmaer. Hun blir møtt med misnøye opp mot at hun har samarbeidet med politiet, i og med at hun har all den informasjon hun har, sier Nordhus.

– Har hun blitt truet?

– Nei, det har jeg ikke grunnlag for å si noe om. Men hun har fra første stund samarbeidet med PST. Hun har delt informasjon og har svart på de spørsmålene de har stilt.

STATSADVOKAT: Geir Evanger skal føre saken mot kvinnen. Foto: Truls Aagedal

– Ikke et offer

Rettssaken er unik i den forstand at 30-åringen er den første hjemvendte «IS-kvinnen».

Det er ingen uenighet om de faktiske forhold i saken, men kvinnen og hennes forsvarer mener likevel hun ikke kan straffes. Retten må ta stilling til om det hun foretok seg i Syria omfattes av norsk straffelov, og konklusjonen kan sette presedens for fremtidige potensielle straffesaker.

Selv sier kvinnen at hun ble holdt i Syria mot sin vilje.

– Hun er tydelig på at oppholdet i IS-kontrollerte områder i tiltaleperioden var tvungent. Hun er kjent med holdningen fra påtale om at det er irrelevant. Vi får se hva retten mener, sier Nordhus.

Kort tid etter at hun ankom Syria, giftet kvinnen seg med fremmedkrigeren Bastian Vasquez, og de to fikk barn sammen. Hun har også senere fått barn med en annen fremmedkriger.

TO BARN: Kvinnen fikk to barn med forskjellige fremmedkrigere i Syria. Foto: Øyvind Brattegård, TV 2

– Visste hva hun gikk til

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, tror kvinnen når hun sier at hun ble holdt i Syria mot sin vilje, men mener likevel oppholdet er straffbart.

– Vi mener hun har hatt en viktig rolle i Isil. Mange kvinner reiste ned og giftet seg med fremmedkrigere. Dette bidro til at fremmedkrigerne kunne delta i kamp og bedrive terrorhandlinger. Vi mener kvinner som hadde denne rollen var viktige for terrororganisasjonen, sier Evanger.

Statsadvokaten sier det sentrale for påtalemyndigheten vil være å bevise at kvinnen bevisst oppsøkte IS, og mener hun ikke hadde det så tøft som hun selv hevder.

– Vi skal gå inn med et åpent sinn, men vi mener hun trivdes og hadde det bra der, mer enn hun gir uttrykk for, sier han.

De mener også at selv om de ser at det kan ha vært vanskelig å forlate terrororganisasjonen, så er hun likevel ansvarlig for at hun befant seg i Syria.

– Vi ser ikke på henne som et offer. Hun reiste ned med åpne øyne, og vi mener hun var klar over hva hun reiste til. Så sånn sett har hun satt seg i denne situasjonen selv.

FREMMEDKRIGER: Bastian Vasquez (til høyre) kjempet for Nusrafronten og IS før han omkom da han lagde bomber i 2015. Dette bildet er tatt i Syria i 2013. De tre andre er ukjente. Foto: Politiet

Sørget for regjeringskrise

Kvinnen fikk barn med to fremmedkrigere under oppholdet i Syria; det ene med Bastian Vasquez, som døde i 2015 da han jobbet med å fremstille bomber for IS.

Etter at hun forlot kalifatet ankom hun den beryktede flyktningleiren al-Hol i Nord-Syria. Der bodde hun i flere måneder med sine to små barn.

I januar i fjor var sønnen syk og svært undervektig. Han ble derfor hentet hjem av den norske regjeringen. Kvinnen nektet å skilles fra sønnen og ble hentet hjem med samme flyet.

Dette førte til regjeringskrise, og Frp valgte å trekke seg ut av regjeringen som følge av at hun ble hentet hjem.

Hun er ikke tiltalt for selv å ha begått eller deltatt i stridshandlinger for organisasjonene.

– Angrer

I tillegg til vitneavhør og forklaringer, vil påtalemyndigheten legge frem avlyttede telefonsamtaler og tekstmeldinger som de mener beviser at kvinnen bidro til at terror ble utført.

Rettssaken består hovedsakelig av forklaringer, og stort sett fra venner og bekjente av den tiltalte kvinnen.

Strafferammen for saken er seks år.

Tirsdag i forrige uke ble hun løslatt fra varetekt fordi påtalemyndigheten ikke lenger mener det er fare for at hun unndrar seg straff eller forspiller bevis.

Kvinnen selv vil forsøke å overbevise retten om at hun aldri ønsket å sette seg selv i den situasjonen hun befant seg i da hun kom til Syria.

– Hun har gitt sin forklaring til PST gjennom mange avhør. Det er ingen tvil om etter hennes forklaring om at det hun ble møtt med i Syria står i sterk kontrast til det hun forventet, sier forsvarer Nordhus.

– Hun angrer. Hun har i flere år forsøkt å komme seg hjem til Norge. Hun angrer ikke bare i ord, men i handling.