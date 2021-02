Person fikk beina i klem i arbeidsulykke – hentet av ambulanse

En person ble skadet etter å ha kommet i klem i forbindelse med lasting av en gravemaskin på et lasteplan. Den skadde er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.

Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 21.50 fredag kveld.

– Det har skjedd et uhell i forbindelse med at en gravemaskin skulle omlastes på et lasteplan. En person har fått begge beina sine i klem, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer.

Den skadde skal ikke på noe tidspunkt ha vært bevisstløs, ifølge informasjonen operasjonslederen sitter på.

Politiet var på stedet klokken 22.00.

– Personen ble frigjort og tatt hånd om av ambulanse. Vi har ikke noe nærmere status på skadegrad, sier han.

Politiet har opprettet sak etter ulykken og foretar avhør på stedet. Arbeidstilsynet er også varslet i saken.