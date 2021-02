Leilighet sto i full fyr – mor måtte kaste barna fra fjerde etasje

Fire barn og deres mor befant seg i leiligheten da den begynte å brenne, onsdag 24. februar.

Videoer fra stedet viser at det veltet svart røyk ut fra leiligheten i fjerde etasje, og moren så derfor ikke noe annen utvei enn å kaste barna ut av vinduet.

På fortauet utenfor den brennende leiligheten hadde det samlet seg flere titalls personer. De fant et laken, og sto klare til å ta imot barna.



Se den dramatiske videoen øverst i saken!

Kort tid etter at det første barnet var trygt tatt i mot, kom barn nummer to.

– Vi som sto nede på fortauet insisterte på at hun måtte kaste barna ut av vinduet. Vi samlet en madrass og strakk den utover. Takk Gud for at ingen mistet livet, sa Mehmet Akgun til nyhetsbyrået APTN.

Cem Boyraz deltok også i redningsaksjon. Han forteller at fortvilelsen blant vitnene var stor.

– En av ungene var i ferd med å besvime. Jeg knakk sammen da jeg så det barnet. Håpløshet er en helt forferdelig ting, sa han ifølge nyhetsbyrået.

De fire barna ble fraktet til sykehus med ambulanse, men ifølge tyrkiske medier kom de fra brannen uskadd. Barnas mor ble lagt inn på sykehus, men senere utskrevet.

Brannen, som startet i et elektrisk anlegg, ble senere slukket.